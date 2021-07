El joven detenido en los festejos de la Copa América declaró contra los policías que lo golpearon

El joven caroyense de 21 años que quedó detenido durante los disturbios ocasionados en los festejos de la Copa América en el centro de Jesús María, denunció que la policía lo golpeó y lo detuvo injustamente.

En una entrevista que brindó a nuestro medio, el muchacho relató su versión de los hechos y contó que perdió su trabajo a causa de lo sucedido.

Él afirmó que estuvo la noche del sábado 10 de julio en Avenida Laprida cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y agredir a la policía que intentaba controlar la situación, pero que no tiene nada que ver con esos ataques.

Los uniformados lo acusaron de causar altercados y arrojar una botella al móvil policial mientras él asegura que es inocente.

Según su testimonio, en medio del tumulto un comisario le dio la orden de "alto", se bajó del vehículo apuntándolo con un arma, le pidió que se arrodille con las manos en la cabeza y lo golpeó junto a otros más.

"Atrás del móvil me pegaban", declaró el joven, "me trataron como una basura". "Po los golpes me sacaron el hombro, les pedí por favor que me llevaran al Hospital porque me dolía pero no me creía, se me reían".

Estuvo detenido en la comisaría hasta el lunes, luego de revisar que no tenía antecedentes penales. Recién ahí pudo recuperar su libertad, después de casi dos días.

El muchacho aseguró saber los nombres de los policías que abusaron de su poder contra él y declaró en Fiscalía para que se encarguen de investigar lo sucedido.