Agraria ascendió a la División de Honor del Voley

Mientras la Comisión del Club Agraria trabajaba en la Fiesta del Salame, el Voley logró el tan ansiado ascenso a la División de Honor haciendo de local en Club Alianza.

La Categoría Primera fue la que obtuvo el punto necesario en la serie para los festejos.

El día sábado, de visitantes ante Ingeniero Lucas Vázquez de Montecristo, Agraria ganó en Sub 16 y Primera, pero perdió en Sub 18 y Sub 21.

Este domingo, en Jesús María, ante el mismo rival, ganó en Sub 16, perdió en Sub 18, y al final festejó en Sub-21 por 3-2 y en Primera, por 3-0.

"Esfuerzo, sacrificios, entrega absoluta, mucho entrenamiento y preparación para lograr el tan ansiado objetivo.

Se ganó, se consiguió y ahora queda disfrutar", resumieron en las publicaciones que anunciaban el ascenso.

En 2019, el objetivo de subir de categoría en el Voley provincial estuvo muy cerquita. Hace dos años perdió ante Unión de Oncativo en Tie Break.

La nueva posibilidad no se desaprovechó y Agraria ahora será de la División de Honor Femenino, que es la máxima categoría del vóley de la región Capital y alrededores de Córdoba y van a poder competir frente a equipos como Club Municipalidad (campeón del Torneo Nacional Sub 16) o Atenas, que participa en Liga Argentina.

"Es un salto de calidad enorme para el vóley de Caroya", indicaron.

Florencia Brusco, Claudio Nieva, Santiago Moyano, Ezequiel Giménez, Celeste Nieva y Romina Verón son los entrenadores de las diferentes categorías del Voley "albiceleste".

El Torneo de la actual División A1 aún continúa para Agraria porque se deben jugar los playoffs, que son instancias claves para definir posiciones dentro de la Divisional Honor 2022.