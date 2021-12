Una familia estuvo aislada por error y alertó a todo el Colegio del Huerto

Todas las familias de 59 egresados de Sexto Grado que participaron de un viaje de estudio quedaron aislados el domingo luego que algunos de ellos llegaran a sus hogares con síntomas compatibles con el Covid.

El lunes, cada uno de los aislados tuvo que hisoparse. La mayoría son de Jesús María, pero el caso que motiva la redacción de este artículo es de Colonia Caroya.

"Cata", la niña protagonista, su hermana y sus padres fueron a testearse a Defensa Civil, detrás del corralón.

Como su familia dio negativo, les permitieron seguir su rutina, pero la nena quedaría en aislamiento por ser contacto estrecho de los chicos que tenían síntomas.

"En un momento, nos dicen que pasemos nuestros datos a CorpoSalud, que ellos se harían cargo de monitorear el tema y apenas paso el DNI de mi hija, me llega el mensaje al celular que da positivo", dijo la madre.

Para ella fue una sorpresa, porque los resultados del PCR estarían para el martes a la noche, pero ayer a primera hora ya tenía el diagnóstico.

Según su testimonio, CorpoSalud avisó a Defensa Civil de Caroya, que ordenó el aislamiento nuevamente de todo el grupo familiar.

Pero hoy, los integrantes de DC caroyense recibieron el PCR de "Cata" con un resultado negativo.

"Me afirman que mi hija no tiene Covid, entonces me preguntan de dónde saqué el resultado que marcaba que era positivo, porque en realidad descubrieron que era un hisopado de diciembre de 2020, cuando nosotros tuvimos Covid en ese momento. CorpoSalud mandó el resultado de un testeo de hace un año atrás y realmente no vi en el celular que era viejo. La pasamos muy mal, fue grave lo que hicieron. Agradezco a Defensa Civil de Colonia Caroya que detectaron el error. Nos pedían disculpas, pero no fue culpa de ellos. También sabemos que a una mamá que acaba de dar a luz hace 15 días, también le hicieron lo mismo. Le mandaron al celular un hisopado con resultado positivo de junio de este año", declaró.

Sobre el final, la mamá dijo que toda la escuela quedó preocupada porque su hija era la única con covid positivo y que iban a suspender actividades.

"Espero que Defensa Civil de Jesús María informe rápido que todo fue un error y que nos pidan disculpas por los momentos de angustia que nos hicieron pasar", dijo.