Con el anuncio de una carpa más grande se presentó la 29° Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses

Este jueves, en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, se presentó la 29º Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, que se celebrará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en Plaza Nicolás Avellaneda.

El Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, recibió a la Intendente de Colonia Caroya, Paola Nanini, para la exposición de los detalles del gran evento que reúne lo mejor de la gastronomía de la ciudad.

También acompañó el Secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana y otros funcionarios locales.

La fiesta se hará en una carpa que duplicará la capacidad de la última edición, para una mayor comodidad de los comensales.

También se anunció la apertura de una mayor cantidad de cajas para la compra de los productos ofrecidos.

En la propuesta gastronómica hay dos grandes novedades: dos stands ofrecerán pastas y habrá un puesto con platos principales y postres sin TACC.

La grilla es la siguiente:

Sábado 17 (desde el mediodía hasta la una de la madrugada)

Coro “Lidrîs”, Conjunto de Danzas Italianas “Alegrîe”, Cuarteto Calabaza, Dos para el Ritmo, Ariel Rojas, Furlan di Doman, Edelweis (musica del mundo), La 43 (cuarteto característico), Cocina show - cocina típica, “Hora del vermut” y exhibición de mora.

Domingo 18 (desde el mediodía hasta las 19)

Ariel Rojas, Coro “Lidrîs”, Furlan di Doman, Siamo Fuori, Siamo Piccoli, Miguel Neuwirt (fiesta centroeuropea) y Marcelo Lepore y su conjunto.