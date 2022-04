Denunció a la Municipalidad por vaciar el nicho donde estaba el féretro de su padre

Un hombre denunció a la Municipalidad de Colonia Caroya al descubrir que el nicho del cementerio donde estaba su padre, fallecido hace 20 años, se encontraba vacío.

La historia tiene varios capítulos, según el testimonio de Walter Fuentes, el denunciante.

De acuerdo a lo relatado, él se encontró en enero con varias notas pegadas en el mismo cementerio que intimaban al responsable del nicho donde se encontraba Plácido Fuentes a presentarse en la Municipalidad para regularizar una deuda, caso contrario se procedería a la desocupación del nicho.

El edicto estaba firmado el 6 de enero y el plazo era de 60 días desde el momento de la publicación. Fuentes lo vió el 15 de enero.

Sin embargo, el 28 de enero el nicho estaba vacío.

Cuando fue a la Municipalidad a pedir explicaciones sobre la deuda supuesta y por qué no se habían respetado los 60 días, afirma que le respondieron que solamente se debía el año 2021 y que se había tratado de un error.

“Me dijeron que el cuerpo estaba en depósito y que lo iban a restituir a su lugar. Esa misma tarde ya el nicho estaba cerrado con la loseta”, dijo.

Pero pocos días después, apareció en el osario la chapa que se coloca en el féretro con el nombre del difunto. “Allí sospecho que efectivamente no habían puesto a mi padre en el nicho y concurro nuevamente a la Municipalidad. Les pido que abran el nicho y me responden que eso iba a suceder con presencia de escribano”, mencionó.

Walter, posteriormente, descubrió que días después de ese episodio, la lápida estaba con cemento fresco. “Obvio que habían puesto un muerto que no era mi papá y cuando yo pido que abran el nicho, sacaron lo que había y ahora no sé lo que hay, porque todavía el nicho no se abrió”.

Allí fue que Fuentes acudió a la Policía para hacer una denuncia y el 18 de marzo presentó una nota a Intendencia para pedir explicaciones, con la certeza de que el cuerpo de su padre fue arrojado al osario.

Desde la Municipalidad confirmaron que existe un pedido de la hermana de Walter –la responsable del nicho- de vaciarlo para no seguir pagando tasas municipales.

Sin embargo se intenta resolver por qué hubo una intimación para “regularizar deuda” y por qué volvieron a tapar el nicho con la lápida original.

Por ello es que se investiga si internamente hubo alguna irregularidad en los procedimientos u órdenes emitidas posteriores al edicto del 6 de enero.

“Quiero saber qué hay en el nicho y por qué me estuvieron mintiendo todo este tiempo”, reflexionó Fuentes.