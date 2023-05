Matías Roldán: hay que reorganizar el municipio con personas idóneas

Espacio patrocinado

El candidato a Intendente de Colonia Caroya, Matías Roldán, cuestionó el ordenamiento interno de la Municipalidad y pidió "trabajar con personas idóneas".

"Hay que reorganizar administrativamente el municipio, ver cuáles son las personas idóneas para empezar a planificar acciones en cada área. Hoy se da que por falta de idoneidad no se cumplen con las expectativas del vecino. El mismo gremio lo pide. Merece ser planteado el tema y no estar haciendo organigramas todo el tiempo, creando áreas que muchas veces no son necesarias. Hay mucho desorden y la única forma de resolverlo es con profesionalismo. Hoy no existe Recursos Humanos en el municipio", declaró.