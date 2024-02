Así se jugara la 6º fecha del Campeonato Provincial de futbol

Así se jugará la sexta fecha del Campeonato Provincial de futbol:

Zona 6

Asociación Colazo vs 9 de Julio de Las Junturas

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: Asociación Colazo, Colazo.

Dep. Crecer de Monte Cristo vs Cultural de La Francia

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: Crecer, Monte Cristo.

ZONA 8

Bochas S. C. de C. Caroya vs Alianza Jesús María

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: Bochas, Colonia Caroya.

Asoc. J. Católica de Río II vs Atlético y Bibl. V. Rosario

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: Asoc. Juventud Católica, Río Segundo.

ZONA 9

Sportivo Tirolesa vs Quirquinchos de Río Ceballos

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: Sportivo, Colonia Tirolesa.

Spvo. Rumy de la Calera vs Social Leones de Saldán

Día: sábado 24/02/2024

Hora: 18,00

Cancha: River Plate, La Falda.

¿Cómo quedo conformada la tabla de posiciones?

Zona 8

Juventud Católica 11 (+6)

Bochas Sport Club 11 (+3)

Alianza Jesús María 3

Atlético y Biblioteca 3

Zona 9

Sportivo Rumy 10 (+5)

Sportivo Tirolesa 10 (+5)

Quirquinchos Verdes 7 (+1)

Social Leones 1