Bochas Sport Club jugará en las grandes ligas del básquet

El Bochas Sport Club vivió un día histórico con el anuncio oficial de su participación en la Liga Argentina de Básquet Masculina y en la Liga Nacional de Básquet Femenina.

Con este paso, la institución se convierte en el único club del interior provincial en competir en ambas categorías, llevando el nombre de Colonia Caroya a la élite del básquet argentino.

El acto se abrió con la proyección de un video institucional que repasó los más de 90 años de historia de la institución y sintetizó, bajo el lema “Con esfuerzo y con pasión, lo logramos”.

La ceremonia incluyó momentos simbólicos, como la entrada de niños acompañados de un abuelo en representación de los pioneros fundadores de 1934, reforzando el mensaje de continuidad y comunidad que sostiene al club desde su creación.

También se presentó la nueva identidad visual del equipo y se compartieron mensajes especiales de dos jugadores formados en la institución que trascendieron a nivel nacional e internacional: Luciano “Lucho” Guerra, reciente subcampeón de Liga Nacional con Instituto de Córdoba, y Amanda Offman, quien será parte del plantel femenino en su regreso al club. Ambos enviaron su saludo y respaldo al proyecto.

Además, se proyectó el render del futuro estadio, un anhelo que acompañará este crecimiento deportivo e institucional.

El evento contó con la presencia de Christian Guini, presidente de la Federación Cordobesa de Básquet; Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes; el manager del equipo, José Nou, y el presidente del Bochas, Guillermo Cragnolini, junto a autoridades locales, empresas patrocinadoras, socios y vecinos que forman parte de la vida del club.