La Parroquia del Monserrat construye un cinerario en su explanada

La Parroquia Nuestra Señora del Monserrat está construyendo un cinerario, un lugar donde se depositan las cenizas de una persona fallecida que fue cremada.

Surgió a pedido de diferentes personas, ya que Colonia Caroya es el único lugar que no tiene un espacio con esa función.

Con lo recaudado en la Rifa de San Antonio, se encargaron los trabajos en el sector frente al salón parroquial, colindante con la medianera del Colegio Bonoris.