Reviví las 20 horas de transmisión de la Fiesta de las Comidas Típicas

La Parroquia del Monserrat construye un cinerario en su explanada Ariel Roggio Colonia Caroya 20 de agosto de 2025 Es a pedido de varias familias que le sugirieron al Padre Martín tramitar la obra. Podría estar finalizado dentro de dos meses.

Fiesta de las Comidas Típicas: Grilla, Marca Origen y más información Ariel Roggio Colonia Caroya 14 de agosto de 2025 La Municipalidad dio a conocer más detalles del evento de este sábado y domingo en la Plaza Nicolás Avellaneda. Se ofrecerán los primeros productos con el nuevo sello de identidad caroyense.

¿Cuánto costarán los platos en la Fiesta de las Comidas Típicas? Ariel Roggio Colonia Caroya 08 de agosto de 2025 En la presentación del evento se dieron a conocer los valores de la gastronomía y bebida. Este año se suman las pastas y productos sin TACC.

Renovación del "Poli", una traffic y orientación vocacional, los ganadores del Presupuesto Participativo Ariel Roggio Colonia Caroya 04 de agosto de 2025 Se dieron a conocer los resultados de la votación entre 19 propuestas que hubo en la categoría general, juvenil y de personas mayores. Votaron casi 3 mil personas.

La tarifa del agua potable aumenta un 9,7 por ciento Ariel Roggio Colonia Caroya 01 de agosto de 2025 La Cooperativa informó el incremento al Concejo Deliberante. La nueva tarifa se aplicó en junio. El consumo mínimo mensual (hasta 15m3) ahora es de 12.415 pesos sin IVA.

Fecha confirmada para la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses Ariel Roggio Colonia Caroya 31 de julio de 2025 Con el mismo formato del año pasado -carpa en Plaza Nicolás Avellaneda-, el evento se realizará el sábado 16 y domingo 17 de agosto.