Reviví las 20 horas de transmisión de la Fiesta de las Comidas Típicas

Canal 907 transmitió en vivo el evento del fin de semana desde Plaza Nicolás Avellaneda para todo el mundo.

Colonia Caroya, 20 de agosto de 2025, Ariel Roggio
