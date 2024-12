Este sábado se jugará la gran final entre Falucho y Forchieri

Los encuentros de las ocho categorías se disputarán entre sábado y domingo en la cancha del Bochas Sport Club

Un operativo sin precedentes se desplegará este sábado en el Lote XV de Colonia Caroya para la final del Torneo Clausura de la Liga Colón de Fútbol entre Falucho y Forchieri.

El partido, considerado de alto riesgo por los incidentes del domingo pasado, se jugará a las 17:00 en el estadio del Bochas Sport Club.

La Policía hará un operativo con 60 efectivos que trabajarán antes, durante y después del encuentro deportivo.

Se anunció que habrá unidad de infantería, del SEOM, seis móviles, dos motos y personal efectivo en control previo al ingreso.

Protocolo definido para la final de Primera:

En la imagen están definidos los lugares para el ingreso de cada parcialidad al estadio de Bochas:

Los hinchas de Falucho (línea roja) acceden por Maestra Olga Prosdocimo, luego doblan caminando a la derecha en Presbístero Bonoris Sur y a la izquierda en la calle 46 bis.

Los simpatizantes de Forchieri (línea amarilla) vienen por Ruta 9 e ingresan a Colonia Caroya por Pedro Patat Sur, luego doblan caminando a la izquierda por Maestra Olga Prosdocimo.

Datos a tener en cuenta al ingreso de la cancha:

Valor de entrada para ambos días: $ 3500 (sólo efectivo)

* No se va a permitir el ingreso a personas alcoholizadas.

* El perímetro va a estar vallado y sólo se va a ingresar por lugares indicados.

* El tiempo de ingreso será limitado en capacidad del estadio y comienzo del partido.

* Los simpatizantes del club perdedor se retirarán en primer lugar, acompañados por la fuerza policial, y luego lo harán los vencedores.

* Los que se retiren del estadio no podrán volver a ingresar (aplica también para las finales del día domingo).

* Las personas que generen disturbios serán detenidas.

*Para ambas jornadas, no se va a permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia, conservadoras, elementos punzantes y armas.

Cronograma de la finales de la Liga Regional Colón: