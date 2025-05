Colonia Caroya presentó la Marca Origen

Autoridades caroyenses presentaron en la noche de este miércoles la “Marca Origen Colonia Caroya”, un sello de identificación a los productos gastronómicos, culturales y turísticos.

El acto contó con la presencia del Senador Italiano Mario Borghese, de funcionarios provinciales, representantes de instituciones de la región, productores, gastronómicos, hoteleros y personas vinculadas con la producción local.

La idea de tener una marca colectiva surgió entre 2016 y 2017. Se concretó con la aprobación de la ordenanza en diciembre de 2024 y la implementación durante el año en curso.

“Este sello no es una simple estampita ni una etiqueta comercial más; nace del corazón mismo de nuestra identidad como comunidad. Es un compromiso con lo que somos y con lo que hacemos. Es pensar en el desarrollo y el crecimiento económico de los Caroyenses. Somos una ciudad que ha sabido mantener vivas sus raíces productivas, sus tradiciones y sus sabores. Este debe ser un sello que une e integre, no que compita. No reemplaza, sino que acompaña”, dijo la Intendente Paola Nanini en su discurso.

La Marca Origen Colonia Caroya es para los productos regionales típicos y tradicionales elaborados dentro del ejido de Colonia Caroya.

Comprende los productos y subproductos de producción primaria, que cumplen los estándares de calidad a lo largo de toda la cadena productiva como los vinos, grapas, licores, jugos, polenta blanca, conservas, dulces típicos, panificación y gastronomía típica, salame IG, producciones sustentables y/o sostenibles y turismo sustentable.

A partir del 10 de junio se abrirá el Registro de Marca Origen.

Los productores interesados, muchos de los cuales participaron del proceso previo, podrán anotarse en la Oficina de Informes de Plaza Nicolás Avellaneda. La adhesión a la Marca Origen es optativa, no obligatoria.

Luego, junto al Departamento de Bromatología auditará los procesos para posteriormente entregar el sello que estará en cada producto.