Últimos días para participar del concurso que elegirá la bandera oficial de Jesús María

Hasta el 22 de septiembre, vecinos e instituciones de la ciudad podrán presentar su propuesta en el edificio central de la Municipalidad. Conocé todos los requisitos para hacerlo.

05 de septiembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
bandera

La Municipalidad de Jesús María recuerda que está en la etapa final la convocatoria del concurso “Una Bandera para Jesús María”, una iniciativa impulsada por la Legislatura de Córdoba y la Municipalidad que busca crear el emblema oficial que represente la identidad de la ciudad.

La participación está abierta a personas con al menos dos años de residencia en Jesús María, así como a instituciones educativas, culturales y organizaciones sociales.

Las propuestas deberán entregarse en dos sobres cerrados, en el edificio central de la Municipalidad, de lunes a viernes entre las 7 y las 13 horas.

Quienes deseen sumarse podrán presentar su diseño hasta el 22 de septiembre, en formato impreso tamaño A4 a color, respetando las proporciones de bandera, y preferentemente acompañado por una versión digital en PDF o JPG de alta resolución. Los trabajos pueden realizarse tanto a mano como digitalmente.

Para conocer todas las bases y condiciones, los interesados encontrarán toda la información en www.jesusmaria.gov.ar. 

Una bandera que represente a toda la ciudad: capacitaciones online

Para quienes no pudieron asistir a las jornadas presenciales, la Municipalidad de Jesús María pone a disposición un video explicativo con los cinco principios fundamentales para diseñar la bandera: simplicidad, simbolismo, uso de colores apropiados, ausencia de inscripciones y distintividad.

En el siguiente enlace, encontrarán el video resumido con toda la información necesaria: https://youtu.be/lsgtNPdnGmU

El objetivo de estas capacitaciones es fomentar una participación informada y de calidad, permitiendo que los diseños presentados respeten criterios técnicos y simbólicos.

En ese sentido, la dirección técnica del concurso estuvo a cargo del Dr. Cristian Baquero Lazcano, especialista en heráldica y vexilología, quien ha participado en el diseño de los emblemas oficiales de la Provincia de Córdoba.

