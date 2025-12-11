Sinsacate celebró sus 441 años con la entrega de los premios Chin Sacat

El servicio de Fonobús entrará a Sinsacate desde este lunes
Habrá 14 recorridos entre el Norte y la ciudad de Córdoba que incluirán el ingreso de las unidades hasta la terminal. En la nota, las frecuencias confirmadas.
Durante el acto se entregaron distinciones a Vecinos Destacados 2025, reconociendo trayectorias de trabajo, dedicación y aportes significativos en sus áreas.Sinsacate11 de diciembre de 2025Ariel Roggio
Sinsacate celebró con orgullo sus 441 años de historia este 10 de diciembre con una emotiva ceremonia que reunió a vecinos, instituciones y autoridades locales.
El acto destacó los orígenes del pueblo y puso en valor el compromiso cotidiano de quienes, desde distintos ámbitos, hacen crecer a la comunidad.
Durante la jornada se entregaron distinciones a Vecinos Destacados 2025, reconociendo trayectorias de trabajo, dedicación y aportes significativos en sus áreas.
CATEGORÍAS Y DISTINGUIDOS
ARTÍSTICO–CULTURAL:
Academia “Huellas del Camino Real”
DEPORTIVO:
Claudio Abel “Chipi” Arias
EDUCATIVO:
Centro Educativo Jardín de Infantes Leopoldo Reyna: Silvana Londero
Centro Educativo Cnel. Pringles: Ariana Rodríguez Centeno
Centro Educativo IPET 413 Sinsacate: María Soledad Ferreyra
Centro Educativo CENMA Jesús María – Anexo Sinsacate: Noemí Alejandra Farías
Centro Educativo Capitán Díaz Vélez: Franco Germán Molina
Centro Educativo José María Paz: Génesis Briana González Lugones
Centro Educativo Juan Bautista Alberdi: Martina Yoselín Soria Fernández
Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. M. Belgrano”: Emanuel Alejandro Torres
EMPRESARIAL:
Grupo Sincor Argentina
SOCIAL:
Alberto Gabriel Rizzi
La ceremonia contó con la participación activa de vecinos y familias, quienes acompañaron cada reconocimiento y compartieron un brindis final en honor al Día del Pueblo y a la cercanía de las fiestas de fin de año.
