Sinsacate celebró sus 441 años con la entrega de los premios Chin Sacat

Sinsacate11 de diciembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
17 (56)

Sinsacate celebró con orgullo sus 441 años de historia este 10 de diciembre con una emotiva ceremonia que reunió a vecinos, instituciones y autoridades locales.

El acto destacó los orígenes del pueblo y puso en valor el compromiso cotidiano de quienes, desde distintos ámbitos, hacen crecer a la comunidad.

Durante la jornada se entregaron distinciones a Vecinos Destacados 2025, reconociendo trayectorias de trabajo, dedicación y aportes significativos en sus áreas.

CATEGORÍAS Y DISTINGUIDOS

ARTÍSTICO–CULTURAL:
Academia “Huellas del Camino Real”

DEPORTIVO:
Claudio Abel “Chipi” Arias

EDUCATIVO:
Centro Educativo Jardín de Infantes Leopoldo Reyna: Silvana Londero
Centro Educativo Cnel. Pringles: Ariana Rodríguez Centeno
Centro Educativo IPET 413 Sinsacate: María Soledad Ferreyra
Centro Educativo CENMA Jesús María – Anexo Sinsacate: Noemí Alejandra Farías
Centro Educativo Capitán Díaz Vélez: Franco Germán Molina
Centro Educativo José María Paz: Génesis Briana González Lugones
Centro Educativo Juan Bautista Alberdi: Martina Yoselín Soria Fernández
Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. M. Belgrano”: Emanuel Alejandro Torres

EMPRESARIAL:
Grupo Sincor Argentina

SOCIAL:
Alberto Gabriel Rizzi

La ceremonia contó con la participación activa de vecinos y familias, quienes acompañaron cada reconocimiento y compartieron un brindis final en honor al Día del Pueblo y a la cercanía de las fiestas de fin de año.

