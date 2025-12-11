Sinsacate celebró sus 441 años con la entrega de los premios Chin Sacat

Sinsacate celebró con orgullo sus 441 años de historia este 10 de diciembre con una emotiva ceremonia que reunió a vecinos, instituciones y autoridades locales.

El acto destacó los orígenes del pueblo y puso en valor el compromiso cotidiano de quienes, desde distintos ámbitos, hacen crecer a la comunidad.

Durante la jornada se entregaron distinciones a Vecinos Destacados 2025, reconociendo trayectorias de trabajo, dedicación y aportes significativos en sus áreas.

CATEGORÍAS Y DISTINGUIDOS

ARTÍSTICO–CULTURAL:

Academia “Huellas del Camino Real”

DEPORTIVO:

Claudio Abel “Chipi” Arias

EDUCATIVO:

Centro Educativo Jardín de Infantes Leopoldo Reyna: Silvana Londero

Centro Educativo Cnel. Pringles: Ariana Rodríguez Centeno

Centro Educativo IPET 413 Sinsacate: María Soledad Ferreyra

Centro Educativo CENMA Jesús María – Anexo Sinsacate: Noemí Alejandra Farías

Centro Educativo Capitán Díaz Vélez: Franco Germán Molina

Centro Educativo José María Paz: Génesis Briana González Lugones

Centro Educativo Juan Bautista Alberdi: Martina Yoselín Soria Fernández

Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. M. Belgrano”: Emanuel Alejandro Torres

EMPRESARIAL:

Grupo Sincor Argentina

SOCIAL:

Alberto Gabriel Rizzi

La ceremonia contó con la participación activa de vecinos y familias, quienes acompañaron cada reconocimiento y compartieron un brindis final en honor al Día del Pueblo y a la cercanía de las fiestas de fin de año.