La Comuna de Colonia Vicente Agüero entregó plantas de higos a productores

La Comuna de Vicente Agüero entregó dos mil plantas de higos a productores locales en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Colonia Caroya.

El municipio caroyense lanzó un proyecto de avanzar con la producción de higo y para ello requirió de la cámara enraizadora que tiene San Durí.

Las plantas fueron generadas por el Ingeniero Patricio Paez Morón de Fruticultura del Inta Córdoba.

La cámara enraizadora cuenta con tres mesadas capaces de generar hasta 500 plantas por metros cuadrado y está trabajando con otras especies como el kiwi y granada.