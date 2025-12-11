La Comuna de Colonia Vicente Agüero entregó plantas de higos a productores

ACeS reedita la marcha de las mil remeras en el Día Mundial contra el Sida
Será hoy desde las 18 en la Explanada del Ferrocarril de Jesús María. Habrá juegos y música. Mañana, en Colonia Caroya habrá testeos gratuitos.
Es parte del trabajo en conjunto con la Municipalidad de Colonia Caroya para ampliar la superficie de esta producción.Regionales11 de diciembre de 2025Ariel Roggio
La Comuna de Vicente Agüero entregó dos mil plantas de higos a productores locales en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Colonia Caroya.
El municipio caroyense lanzó un proyecto de avanzar con la producción de higo y para ello requirió de la cámara enraizadora que tiene San Durí.
Las plantas fueron generadas por el Ingeniero Patricio Paez Morón de Fruticultura del Inta Córdoba.
La cámara enraizadora cuenta con tres mesadas capaces de generar hasta 500 plantas por metros cuadrado y está trabajando con otras especies como el kiwi y granada.
La ciudad fue distinguida en una nueva edición de estos galardones que resaltan su identidad cultural y gastronómica. El Festival de Doma y Folklore, el Mejor Asado del Mundo y Bodega La Caroyense se llevaron oro y bronce.
Durante la próxima semana, las familias pueden acercarse a los Polideportivos de Bº 17 de octubre, de Bº Sierras y Parque y de la localidad de Sinsacate para anotar a niños y niñas.
Colonia Caroya y Jesús María anunciaron las propuestas para este viernes a la noche en las dos estancias Jesuíticas, la Torre de Céspedes, el Museo Luis Biondi y La Caroyense.
El 11 y 12 de octubre, integrantes de los Tribunales de Jesús María brindarán información en la vía pública sobre dudas jurídicas o situaciones conflictivas que puedan tener los ciudadanos.
La Jefa Comunal Nilda Lauret recibió a funcionarios provinciales, que además prometieron 55 millones de pesos para obra de cordón cuneta.
Desde este viernes y hasta el domingo, el predio de Malabrigo se mostrará al país con 280 stands y varias propuestas pensadas para la familia.
Con el impulso de AIGER y Campus Norte de la UNC, esta convocatoria gratuita busca promover competencias tecnológicas en la región. Los cursos, con certificación oficial, están destinados a personas de 16 a 60 años.
Los hermanos viajaron al Friuli y en Gemona accedieron a un material valioso para armar su árbol genealógico.
La competencia será este sábado 13 y domingo 14 con epicentro en el Complejo Valentín Lauret. Habrá tres pruebas especiales en el Autódromo. Los otros dos tramos son Santa Catalina-La Pampa y La Pampa-Colonia Hogar.
Durante el acto se entregaron distinciones a Vecinos Destacados 2025, reconociendo trayectorias de trabajo, dedicación y aportes significativos en sus áreas.
El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba hizo dos llamados, independientes. El niño tiene ocho años y la adolescente 13. Principalmente, se busca a personas que residan en la provincia de Córdoba.