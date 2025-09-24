Bochas armó el plantel para la Liga Nacional Femenina de Básquet

Bochas Sport Club ya definió el plantel femenino que afrontará por primera vez en su historia la Liga Nacional de Básquet, la máxima categoría del país.

El equipo se entrena desde hace tres semanas bajo la conducción de Luciano Sarán, acompañado por Juan La Rivera y Marcos Strasorier, ambos ayudantes técnicos, con la colaboración de Dolores González como jefa de equipo y Candela Díaz como preparadora física, con la mira puesta en el certamen que comenzará el primer fin de semana de octubre.

El proceso de armado generó gran expectativa en la comunidad deportiva de Colonia Caroya y la región.

Todo comenzó con el regreso de la caroyense Amanda Offman, formada en la institución y con experiencia en Argentina, Bolivia, Perú y Chile.

A partir de allí se sumaron refuerzos de distintos puntos del país, como la interna santacruceña Débora Colli, la escolta rionegrina Martina Torres, la ala-pívot cordobesa Lucía Ballari, la pívot santafesina Celeste Leone, la mendocina Daiana Ten —con amplia trayectoria nacional y un paso reciente por Italia—, y la base misionera Renata Niveyro.

El armado también incluyó a Lucía Rincón (Córdoba), Virginia Manzoli, oriunda de Cosquín, y Julieta Silva (San Luis), completando un plantel que combina experiencia nacional e internacional.

Además, Bochas apostó fuerte a sus divisiones formativas y a referentes locales, con presencia de Thiara Mansilla, Antonella Petrello y Andrea Prieto, quienes aportan continuidad y proyección al proyecto. Esta mezcla de refuerzos jerarquizados y talentos de la región refuerza la identidad del equipo y proyecta un crecimiento sostenido del básquet femenino en la zona.

“Ya está el plantel completo y atravesando la cuarta semana de trabajo. La puesta a punto cuesta porque las chicas se fueron sumando de a poco, pero vamos encontrando la mejor versión del equipo. No se trata solo de armar lo técnico y lo táctico, sino también un grupo humano. Una cosa no funciona sin la otra, y por eso trabajamos con mucha intensidad para estar a la altura del desafío”, destacó el entrenador Luciano Sarán.

El plantel definitivo que representará a Bochas en la Liga Nacional está integrado por: Débora Colli, Amanda Offman, Martina Torres, Lucía Ballari, Celeste Leone, Daiana Ten, Renata Niveyro, Lucía Rincón, Virginia Manzoli, Julieta Silva, Thiara Mansilla, Antonella Petrello y Andrea Prieto.