Variada agenda en Colonia Caroya durante el fin de semana largo

Una variada agenda de actividades culturales, turísticas y deportivas se desarrollará este fin de semana largo en Colonia Caroya.

Organizadas por instituciones o privados, los espacios públicos de la ciudad serán escenario de diferentes propuestas desde este viernes y hasta el lunes 24.

Desde la Municipalidad acompañamos cada actividad que ofrecerá a los vecinos y visitantes una movilización importante en pos de la cultura, la música y el deporte.

Viernes 21.

13:30. Inicio de la Expo Retro en el Parque de Guyón organizada por Rescatando Clásicas del Norte Cordobés.

17:00. Inicio del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda con entrada libre y gratuita. Desde las 21:00, peña con artistas en vivo.

20:00. Charla sobre oncología a cargo de la Licenciada en Psicología Diana Mc Cabe. Será en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con acceso gratuito.

21:30. Última fecha del Campeonato de Mora, organizado por ERAPLE. Será en el Club Sportivo San Martín.



Sábado 22.

08:00. Inicio del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.

09:30. Segunda jornada de la Expo Retro, con caravana a Sierras Chicas.

17:00. Segunda jornada del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda. Desde las 21, peña con música en vivo.

17:00. Muestra estática en el Parque de Guyón con todas las motos que participan de la Expo Retro.

19:00. Inauguración Muestra de Lutheria a cargo de “La Cigarra” de César Torres, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

21:00. Concierto de la Escuela de Música en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con ensambles de alumnos y profesores, y la actuación de Dos Folk.



Domingo 23.

08:00. Última jornada del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.

10:30 a 19:30. Inicio de la muestra estática de motos y autos en el Parque de Guyón en el marco de la Expo Retro.

19:00. Coral Canto Libre celebra su 28º Aniversario en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con dos coros invitados: el del Complejo de Personas Mayores de Colonia Caroya y el Recreativo de Adultos Mayores “Cosechando Voces” de Jesús María.

22:00. Peña “La Cigarra” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entrada: útiles escolares para escuelas del chaco salteño.

Lunes 24.

17:00. El grupo Nativas inaugura un mural en Av. San Martín entre calles 32 y 33 con taler de germinación, feria y música en vivo.

18:00 a 23:00. Milonga “El Firulete” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entradas a 5 mil pesos.



