Variada agenda en Colonia Caroya durante el fin de semana largo

Cintia Durán llevará su alta costura a Europa
La caroyense fue seleccionada como la representante argentina en el certamen internacional “Mejor Diseñador del Mundo”, que se realizará en Madrid en junio de 2026.
Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.
Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.Colonia Caroya20 de noviembre de 2025Ariel Roggio
Una variada agenda de actividades culturales, turísticas y deportivas se desarrollará este fin de semana largo en Colonia Caroya.
Organizadas por instituciones o privados, los espacios públicos de la ciudad serán escenario de diferentes propuestas desde este viernes y hasta el lunes 24.
Desde la Municipalidad acompañamos cada actividad que ofrecerá a los vecinos y visitantes una movilización importante en pos de la cultura, la música y el deporte.
Viernes 21.
13:30. Inicio de la Expo Retro en el Parque de Guyón organizada por Rescatando Clásicas del Norte Cordobés.
17:00. Inicio del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda con entrada libre y gratuita. Desde las 21:00, peña con artistas en vivo.
20:00. Charla sobre oncología a cargo de la Licenciada en Psicología Diana Mc Cabe. Será en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con acceso gratuito.
21:30. Última fecha del Campeonato de Mora, organizado por ERAPLE. Será en el Club Sportivo San Martín.
Sábado 22.
08:00. Inicio del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.
09:30. Segunda jornada de la Expo Retro, con caravana a Sierras Chicas.
17:00. Segunda jornada del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda. Desde las 21, peña con música en vivo.
17:00. Muestra estática en el Parque de Guyón con todas las motos que participan de la Expo Retro.
19:00. Inauguración Muestra de Lutheria a cargo de “La Cigarra” de César Torres, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
21:00. Concierto de la Escuela de Música en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con ensambles de alumnos y profesores, y la actuación de Dos Folk.
Domingo 23.
08:00. Última jornada del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.
10:30 a 19:30. Inicio de la muestra estática de motos y autos en el Parque de Guyón en el marco de la Expo Retro.
19:00. Coral Canto Libre celebra su 28º Aniversario en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con dos coros invitados: el del Complejo de Personas Mayores de Colonia Caroya y el Recreativo de Adultos Mayores “Cosechando Voces” de Jesús María.
22:00. Peña “La Cigarra” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entrada: útiles escolares para escuelas del chaco salteño.
Lunes 24.
17:00. El grupo Nativas inaugura un mural en Av. San Martín entre calles 32 y 33 con taler de germinación, feria y música en vivo.
18:00 a 23:00. Milonga “El Firulete” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entradas a 5 mil pesos.
La caroyense fue seleccionada como la representante argentina en el certamen internacional “Mejor Diseñador del Mundo”, que se realizará en Madrid en junio de 2026.
A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.
Tras los siniestros del pasado fin de semana, el edil Matías Roldán dijo que "en la ciudad falta un equipo serio que trate la seguridad vial".
Fue al mediodía en una vivienda de calle 40. El bebé nació con 3,8 kilos y está en buen estado de salud. Trabajaron, además, médicos del AMI.
Ocurrió entre calles 17 y 18 en la mañana de este sábado. El vehículo perdió el paragolpes en el lugar del siniestro.
fue en una Misa presidida por el Cardenal Ángel Rossi. El depósito de las cenizas de los difuntos se realizará el primer viernes de cada mes, de acuerdo al protocolo.
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Fue la propuesta ganadora en la votación que se hizo este año. Es una unidad que trasladará a personas desde sus casas hasta el Complejo.
Quedaría inaugurada en los primeros días de diciembre. Ubicada sobre la Ruta E66, reemplazará a la actual estructura y permitirá operar servicios de corta, media y larga distancia.
Estuvo siete días en terapia intensiva y ahora debe esperar un mes para que la obra social APROSS le envíe las prótesis que necesita. "Salió creyendo que estaba jugando al rally, me atropelló, me podría haber matado y siguió", dijo sobre la responsable de los siniestros.
Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.
Durante la próxima semana, las familias pueden acercarse a los Polideportivos de Bº 17 de octubre, de Bº Sierras y Parque y de la localidad de Sinsacate para anotar a niños y niñas.
A través del Instituto Zarela Moyano de Toledo llega esta propuesta terciaria que comenzará en abril del 2026 en las instalaciones de la escuela PROA, con modalidad virtual y presencial. Las pre-inscripciones están abiertas.