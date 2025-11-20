                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Variada agenda en Colonia Caroya durante el fin de semana largo

Desde el viernes y hasta el lunes hay numerosas propuestas. Se destacan la Feria Expo Retro, el certamen Pre-Chacarera, el Encuentro Nacional de Fútbol Infantil y el ensamble de la Escuela de Música.

Colonia Caroya20 de noviembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.03.13

Una variada agenda de actividades culturales, turísticas y deportivas se desarrollará este fin de semana largo en Colonia Caroya.

Organizadas por instituciones o privados, los espacios públicos de la ciudad serán escenario de diferentes propuestas desde este viernes y hasta el lunes 24.

Desde la Municipalidad acompañamos cada actividad que ofrecerá a los vecinos y visitantes una movilización importante en pos de la cultura, la música y el deporte. 

Viernes 21.
13:30. Inicio de la Expo Retro en el Parque de Guyón organizada por Rescatando Clásicas del Norte Cordobés.
17:00. Inicio del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda con entrada libre y gratuita. Desde las 21:00, peña con artistas en vivo.
20:00. Charla sobre oncología a cargo de la Licenciada en Psicología Diana Mc Cabe. Será en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con acceso gratuito.
21:30. Última fecha del Campeonato de Mora, organizado por ERAPLE. Será en el Club Sportivo San Martín.


Sábado 22.
08:00. Inicio del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.
09:30. Segunda jornada de la Expo Retro, con caravana a Sierras Chicas.
17:00. Segunda jornada del Certamen Pre-Chacarera en Plaza Nicolás Avellaneda. Desde las 21, peña con música en vivo. 
17:00. Muestra estática en el Parque de Guyón con todas las motos que participan de la Expo Retro.
19:00. Inauguración Muestra de Lutheria a cargo de “La Cigarra” de César Torres, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
21:00. Concierto de la Escuela de Música en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con ensambles de alumnos y profesores, y la actuación de Dos Folk.


Domingo 23.
08:00. Última jornada del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en el Club Social y Deportivo Colón.
10:30 a 19:30. Inicio de la muestra estática de motos y autos en el Parque de Guyón en el marco de la Expo Retro.
19:00. Coral Canto Libre celebra su 28º Aniversario en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario con dos coros invitados: el del Complejo de Personas Mayores de Colonia Caroya y el Recreativo de Adultos Mayores “Cosechando Voces” de Jesús María. 
22:00. Peña “La Cigarra” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entrada: útiles escolares para escuelas del chaco salteño.

Lunes 24.
17:00. El grupo Nativas inaugura un mural en Av. San Martín entre calles 32 y 33 con taler de germinación, feria y música en vivo.
18:00 a 23:00. Milonga “El Firulete” en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Entradas a 5 mil pesos.

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-11-09 at 23.41.15

El drama de la mujer atropellada por el Ford Ka frente al Cementerio Parque

Ariel Roggio
19 de noviembre de 2025

Estuvo siete días en terapia intensiva y ahora debe esperar un mes para que la obra social APROSS le envíe las prótesis que necesita. "Salió creyendo que estaba jugando al rally, me atropelló, me podría haber matado y siguió", dijo sobre la responsable de los siniestros.

Boletín de noticias