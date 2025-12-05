Hasta este lunes se puede recorrer la muestra artística de alumnos de la escuela de Santa Teresa

El viaje de Stella y Daniel para conocer el origen de los Brollo
Los hermanos viajaron al Friuli y en Gemona accedieron a un material valioso para armar su árbol genealógico.
Es una exposición de trabajos que hicieron con la profesora Sara Peschiutta y que se exhibe en Ankara, calle 88 de Colonia Caroya.Colonia Caroya05 de diciembre de 2025Ariel Roggio
Alumnos del Centro Educativo Fray Mamerto Esquiú de Santa Teresa exponen desde noviembre en Ankara.
El último día será este lunes 8 de diciembre.
"Pequeños gigantes. El Arte y la naturaleza en una escuela rural" es el tìtulo de la muestra que reúne trabajos de los estudiantes.
La escuela tiene como Directora a Adriana Chavarria y como Maestra de Arte a Sara Peschiutta.
Los trabajos son de Aitana Farias, Luz Carrion, Benjamin Cuitiño Godoy, Keyla Salas, Briana Godoy Garcia, Agostina Godoy, Ludmila Godoy, Gissel Godoy, Evelyn Olivia Garcia.
Están en Ankara Arte Contemporáneo, que tiene su nueva sala en calle 88 Norte al N°250, Colonia Caroya.
La exposición nace desde la convicción de que el arte no solo se produce, sino que se construye en diálogo con el territorio y con las comunidades que lo habitan.
Ankara, galería situada en la periferia de la periferia, asume su condición geográfica y simbólica como punto de partida: no como un margen que excluye, sino como un espacio de resistencia, identidad y encuentro.
El proyecto se desarrolla en colaboración con la escuela rural Fray Mamerto Esquiú de Santa Teresa, y propone una experiencia de producción y exhibición artística protagonizada por niños y niñas que asisten al establecimiento, que presentan sus obras en un contexto museístico.
La muestra funciona, así, como una plataforma educativa y simbólica, donde el aprendizaje y la creación se entrelazan. A través del arte, se promueve el arraigo, se fortalece la identidad local y se propone una reflexión sobre la migración hacia los grandes centros urbanos —una realidad que suele implicar pérdida de vínculos y disolución de pertenencias.
Desde el contacto directo con la tierra hasta la construcción colectiva de sentido, esta propuesta reafirma que la periferia no es ausencia, sino territorio fértil de creación. Allí donde el paisaje rural se convierte en lenguaje, Ankara se posiciona como un lugar de enunciación desde el cual mostrar al mundo lo que germina fuera del centro, enraizado en la comunidad, la educación y el arte como forma de vida.
Horarios.
De Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18.
Sábados y Domingos abierta a todo publico de 10 a 12 y de 14 a 19.
