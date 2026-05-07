Juan Aseloni, 60 años de amor con el acordeón

En este 2026, Juan Aseloni cumple 60 años con el acordeón, el instrumento que lo acompaña desde niño y que lo califica como uno de los máximos exponentes de la música tradicional caroyense.

Su amor por el acordeón comenzó de niño, cuando sus padres iban a los bailes en Tronco Pozo, cuando el club estaba a un lote de la actual sede.

Mientras los adultos bailaban, él se quedaba parado cerquita del escenario a mirar cómo tocaban los acordeonistas de las orquestas.

Fue así que a los 12 años decidió aprender y lo hizo con el Maestro Carlos Nieto, en ese entonces, un virtuoso joven que daba clases en el Bochas Sport Club.

Su madre fue la que incentivó el aprendizaje y su padre, cinco meses después de haber iniciado el curso, le compró un acordeón en Córdoba a un valor de 55 mil pesos, a pagar en tres cuotas.

Dos años de estudios fueron suficientes para aprender a "sacar" y ejecutar melodías "de oído".

Una sola vez participó de una orquesta de cuarteto característico; el resto de sus 60 años fueron con la música tradicional italiana y friulana. Sus primeras canciones fueron La Piamontesina y La Romanina.

Formó parte del grupo Gli Amici di Caroya durante 25 años y actualmente está en el Grupo Lidrîs.

Además, está presente en todos los eventos en que es invitado para mantener viva la música y la melodía del acordeón, el instrumento más característico de la historia de la ciudad.

Tema propio.

Un vals improvisado se convirtió en el único tema de su autoría. Primero fue la melodía y luego la letra, dedicada al acordeón. Se llama como el título de este artículo: "Amor de acordeón".