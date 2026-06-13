Asaltaron, golpearon y maniataron a un mecánico en Colonia Tirolesa

Delincuentes armados asaltaron en la noche del viernes a un hombre que se dedica a la mecánica de maquinaria agrícola en Colonia Tirolesa.

Fue en el Km 16 de la Ruta A-74, donde vive la familia Giannovi.

Los ladrones sorprendieron al hombre, que llegaba a su casa y estaba descargando herramientas.

Le pegaron en la cabeza y luego lo metieron al interior de la vivienda donde siguieron con la violencia, mientras le pedían el dinero de una cosecha de la que la víctima desconocía.

Luego de varios minutos de tortura, cargaron cerca de 20 millones de pesos en herramientas de un galpón, electrodomésticos y la camioneta de la familia, una Chevrolet S-10 patente ENL 140, luego de dejar maniatado al hombre.

“Se llevaron todo y casi lo matan. Ahora no sabemos cómo continuar, si cambiamos de rubro lo qué. Estamos muy asustados”, nos contaron desde la familia.