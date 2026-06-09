La menor buscada está en buen estado de salud

"La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, informó que Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, quien era buscada desde ayer fue encontrada en buen estado de salud. La menor se encuentra en el Hospital de Jesús María donde se le realizan los controles correspondientes. La causa de su desaparición continúa en investigación".

Así fue el escueto comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba tras la aparición de la menor que estaba intensamente buscada desde el mediodía del lunes.

Luego de 24 horas de desesperación, la chica fue hallada dentro de una casa abandonada cercana a Tribunales de Jesús María. Allí habría pasado todo el tiempo junto a otro menor.

El Ministro de Seguridad fue quien anunció la noticia a los medios que seguían la cobertura desde la Comisaría de Colonia Caroya, donde felicitó a las decenas de personas de las diferentes fuerzas de seguridad que participaron de la búsqueda por cielo y tierra, con pistas falsas y con datos certeros.