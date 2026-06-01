Mateo Kokic asumió como nuevo Subsecretario de Servicios Públicos de Colonia Caroya

En la mañana de hoy, la intendente de Colonia Caroya, Paola Nanini, tomó juramento al ingeniero Mateo Kokic, quien asumió formalmente su cargo al frente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la municipalidad.

El flamante funcionario tendrá como principal eje de gestión la diagramación técnica y la refuncionalización integral del mantenimiento de las calles de toda la ciudad, respondiendo a una de las prioridades de la actual administración.

Cabe destacar que el profesional ya venía desempeñándose con funciones dentro del área de Obras Públicas del municipio.

Desde su primer día en el cargo, Kokic se encuentra trabajando fuertemente en el diseño de un plan preventivo de infraestructura vial.

Actualmente, el equipo técnico avanza en el análisis de los diferentes tipos de materiales que se usarán para la reparación y consolidación de las calles.

Estas obras de mejora se ejecutarán durante la temporada de invierno, anticipándose a la época de fuertes lluvias, con el objetivo de garantizar que la red vial se encuentre en óptimas condiciones para la circulación y seguridad de todos los vecinos.

Este joven es bisnieto de quien fuese Intendente de Colonia Caroya, del mismo nombre, cuyo homenaje se hizo al bautizar la calle 9 con su identidad.

Actualmente, Servicios Públicos depende de Gobierno (César Seculini) y su cargo llega para reemplazar a quien renunció hace un par de meses, Ariel Marcuzzi.