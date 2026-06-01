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Por la obra en Tinoco, hay un importante desvío para ir de Caroya a Tirolesa

Desde este 1º de junio y por cuatro meses, la vía para acceder a la Ruta A-74 será por calle 68 Sur hasta pasar el puente sobre el río Carnero.
Colonia Caroya01 de junio de 2026Ariel RoggioAriel Roggio
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En el marco de obra de pavimentación entre la Ruta A-74 y la Comuna de Tinoco, desde este lunes 1° de junio habrá un importante desvío en la conexión Colonia Tirolesa-Colonia Caroya.

La empresa Roggio, adjudicataria de la obra, informa que habrá un corte y reorganización del tránsito en algunos puntos. 

Por un período estimado de cuatro meses, se implementará una interrupción total en el sector de la curva a Tinoco, donde se ejecutará la obra de la rotonda.

Para quienes deban conducirse desde Colonia Caroya a Tirolesa, el tránsito deberá ir por calle 68 Sur y girar a la izquierda en el primer camino luego de cruzar el puente sobre el río Carnero, hasta salir a la Ruta A-74.

Para quienes circulen desde el Sur, será el mismo desvío, pero inverso.
Todos los desvíos estarán debidamente señalizados.

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