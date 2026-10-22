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En dos días, la Policía secuestró 11 motocicletas por diferentes infracciones

Fue en diferentes operativos en la vía pública, coordinados con agentes de Colonia Caroya y Jesús María. La mayoría es por falta de documentación. 
Regionales22 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio
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En el marco de los operativos preventivos de seguridad realizados en las ciudades de Jesús María y Colonia Caroya, personal policial llevó a cabo controles vehiculares en distintos sectores de ambas localidades entre el martes y miércoles. 

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de 11 motocicletas por diferentes infracciones, entre ellas la falta de documentación obligatoria y el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

En dos de los casos, los rodados eran conducidos por menores de edad, quienes quedaron bajo el cuidado de sus respectivos familiares.

Los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, labrándose las actuaciones de rigor.

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