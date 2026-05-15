En su 79º Aniversario, la Cooperativa informó sobre todas las obras que tiene en ejecución

La Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. cumple 79 años de trayectoria, consolidándose como una institución clave para el crecimiento y el desarrollo de la región.

La entidad nació el 15 de mayo de 1947 con 128 socios y el objetivo de mejorar el servicio eléctrico en Colonia Caroya.

En aquel entonces, la prestación estaba a cargo de una empresa privada que había manifestado dificultades para sostenerla.

Cuatro años después comenzó a brindar energía eléctrica en Jesús María, donde funcionaba “La Eléctrica del Norte”, perteneciente a la familia Trettel, que también atravesaba complicaciones financieras.

En 1967, apenas dos décadas después de su creación, la Cooperativa ya contaba con 3633 socios y 288 kilómetros de tendido eléctrico.

Hoy, la institución supera los 23 mil asociados y dispone de más de 1200 kilómetros de líneas eléctricas.

Con el paso de los años, la Cooperativa fue incorporando nuevos servicios en respuesta a las necesidades de la comunidad. Entre ellos se destacan Telefonía Fija, Agua Potable, Fábrica de Postes, Banco de Sangre, Internet, Telefonía Móvil y Televisión Digital.

En plena expansión.

Actualmente, la Cooperativa atraviesa un importante proceso de expansión y modernización, con obras e inversiones de gran impacto para el desarrollo regional.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la red troncal de cableado subterráneo hacia el sector de los Parques Industriales, una obra que también permitió optimizar la distribución de cargas eléctricas en barrio Sierras y Parques.

Además, continúan los trabajos sobre calle 124 de Colonia Caroya, con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico en la zona rural.

En Jesús María, la institución avanza con la extensión de líneas de Media Tensión hacia el sector Oeste de la ciudad y la construcción de un Centro Reducido de Distribución sobre avenida Paseo del Huerto. Esta ampliación permitirá mejorar el servicio para miles de asociados.

Por otra parte, ya finalizaron algunas etapas del tendido de Fibra Óptica para barrios rurales de Colonia Caroya, junto con la puesta en funcionamiento de una Unidad de Acceso Remoto en la zona de Puesto Viejo.

La Cooperativa también participó, junto al Gobierno de Córdoba, de una importante inversión para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, mediante la puesta en marcha de una nueva sala de transformadores.

A esto se suma la finalización de la flamante planta de captación de agua potable en Parque Guyón y la renovación de la flota vehicular y de maquinaria, con la incorporación de cuatro camionetas, dos retroexcavadoras y un camión grúa de última generación.

Mientras tanto, se encuentra en proceso de fabricación un nuevo transformador eléctrico que permitirá duplicar la capacidad instalada y fortalecer el crecimiento energético de la región a mediano y largo plazo.