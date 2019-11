Para la UCR el pase de empleados a planta permanente tiene "un fin político"

Así lo manifestó el bloque opositor del Concejo Deliberante de Jesús María a través de un comunicado. Justificaron su voto en contra por no haber consensuado el proyecto con el Sindicato de Municipales y presentarlo "a último momento" en el cierre de sesiones del año.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Jesús María rechazó el pase a planta permanente de los empleados municipales por considerarlo de "uso político".

A través de un comunicado , la oposición dejó en claro que votaron en contra el proyecto de ordenanza de efectivización de 46 trabajadores porque: "no logró consenso en la Mesa de Trabajo; no fue consultado ni avalado previamente con el Sindicato de Trabajadores Municipales y no especificaba con nombres quiénes eran los empleados".

Además destacaron que el proyecto del Ejecutivo ingresó a último momento al Concejo Deliberante, sin previo aviso y 40 minutos antes del comienzo de la última sesión del año.

"La actual gestión no efectivizó personal en los últimos cuatro años e intentó exigir y forzar una resolución urgente y poco transparente a tan solo dos semanas de finalizar su mandato y atropellando las voluntades de todos los involucrados", manifestaron en su escrito.

El voto en contra fue casi unánime, excepto por Daniel Rodríguez, el único concejal del oficialismo que votó a favor.