Las ocho conclusiones de la asamblea de la Sociedad Rural

El pasado viernes 27 de diciembre, la SRJM convocó a una Asamblea Multisectorial de la que participaron productores, vecinos y representantes de las cámaras industriales y comerciales del centro/norte de Córdoba.

Con el acompañamiento de diversos actores sociales, los productores agropecuarios del norte cordobés expresaron su descontento y preocupación por las recientes medidas oficiales. Así también, exigieron información certera sobre el destino de sus aportes.

“Queremos decirle al nuevo Gobierno que con estas medidas no van a ingresar más dólares, sino todo lo contrario. La presión tributaria tendrá como resultante menos siembra, menos ganado y menos inversiones para las economías regionales”, arrancó diciendo Luis Magliano, presidente de la SRJM. “Al campo no hay que ponerle un freno; no hay que pisarlo. Si no existieran estos impuestos distorsivos, sumaríamos más valor, mano de obra e inversiones”, agregó.

“Nosotros, como productores agropecuarios y como representantes, tenemos una enorme capacidad de apichonarnos y de tirarnos a menos. Pero quiero decirles que no existen organizaciones políticas ni económicas ni sociales ni religiosas, que tengan la regularidad de reunión y la representatividad que tenemos los hombres de campo. Tenemos la posibilidad de representar y de accionar en las más altas esferas de gobierno y no estamos siendo conscientes de ello. Por eso les pido compromiso y participación”, aseveró por su parte el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker.

Compartimos, a continuación, los ochos puntos que condensan las inquietudes, demandas y propuestas que se discutieron en Asamblea, bajo de la moderación de nuestros dirigentes ruralistas.

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA MULTISECTORIAL CONVOCADA POR SRJM