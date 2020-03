La conmovedora reflexión del hermano de Denise Vergara

"Luli" se refirió al cambio social que necesita el país y apuntó contra dirigentes políticos. "Estos casos van a seguir pasando y van aumentar porque no se aborda la contención y el amor desde niños en la casa y en instituciones", dijo.

Nicolás Vergara, hermano de Denise, la mujer asesinada este lunes en Villa del Totoral, habló lo justo y necesario sobre lo que ocurrió.

Detalló los episodios de violencia que sufrió Denise y confirmó que la familia ya tenía una amenaza sobre lo que finalmente pasó. "Después de la denuncia que lo excluye del hogar, se encontró con mi viejo y le dijo que iba a devolverle a su hija en un cajón", dijo.

Pero su mensaje fue mucho más profundo en un momento de inmenso dolor para la familia.

"Él tuvo una vida sufrida de chico, ausencia de padres y cuando llegan a grandes pasan estas cosas. No es la solución un botón antipánico. Estos casos van a seguir pasando y van aumentar porque no se aborda la contención y el amor desde el hogar y en las instituciones. Ahí es donde hay que invertir. En el Club Juventud Sportiva, la estructura no pudo sostener a varios chicos y hoy están presos".