La oposición cuestionó las cuentas municipales del 2019

El bloque Cambiemos no apoyó la aprobación del Balance 2019 de la Municipalidad de Colonia Caroya y explicó los argumentos en un texto leído por el Concejal Peralta Cruz en la sesión de este martes.

El edil cuestiona diferencias en el FODEMEEP (Fondo de mantenimiento de escuelas), en el Presupuesto Participativo y en el Fondo del Progreso.

Además, asegura que el balance no puede dar superávit cuando "había 28 millones de pesos de cheques pendientes de ingreso".

RELACIONADO: La respuesta del Intendente a los planteos de la oposición.

Tras la sesión, dijo que la gestión municipal "hace agua" en la Secretaría de Hacienda.

"No ha conseguido nunca una persona idónea, tiene que ser contador, y han pasado otras personas que no son idóneas en la materia. Nunca duró un Secretario de Hacienda en estos cinco años que lleva de gestión", declaró.

El texto leído por la oposición:

A los fines de justificar nuestro VOTO NEGATIVO, exponemos algunas de las observaciones y errores de mayor relevancia detectados:

- Respecto del FODEMEEP: En primer lugar observamos que debería tener una cuenta especial para este fondo, de manera tal que no se mezcle con otros fondos y no surjan dudas sobre la disponibilidad de los mismos, debido al fin específico y de importancia que tiene. Del acumulado a la fecha, surge que hay $1.199.135,40 pendiente de ejecutar o invertir. No concebimos que sea lógico ni razonable que dicha suma dineraria esté paralizada, y ello debido a que las escuelas de la zona, beneficiarias del fondo, tienen numerosas necesidades que podrían afrontarse con dichos fondos; por otro lado es de publico conocimiento la depreciación que tiene dicha suma cada día que pasa en nuestro país; finalmente nos preguntamos… existirán efectivamente dichos fondos disponibles en la cuenta general?.-

- Respecto del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Observamos que no se respetó el 2% establecido por Carta Orgánica en su art. 245 y sobre lo cual se había presupuestado la suma de $10.825.000.-, en consecuencia se ejecutaron obras por $6.924.900,12 equivalente al 1,33%. Si tomamos como respuesta que con lo ejecutado se cumplió con la obra mas votada por la ciudadanía, resulta un tanto mediocre, debido a que la votación sólo importa un orden de prioridad o prelación, pero donde cada una de ellas tiene su importancia y necesidad para cada vecino que participó, en consecuencia tranquilamente se podría haber continuado con alguna o algunas de las seleccionadas. No obstante ello, no se cumplió con el porcentaje mínimo establecido en la Carta Orgánica y desconocemos donde se encuentra la diferencia que debería estar disponible de dichos fondos. Al igual que en el punto anterior, es un sin sentido no invertir dicho dinero y que el mismo vaya perdiendo valor en el tiempo.-

- Respecto del FONDO PARA EL PROGRESO: Observamos que lo regulado por el art. 246 de la Carta Orgánica, en el cual establece que dicho Fondo destinado Obras Públicas, Servicios Públicos y Equipamientos no puede ser inferior al 30% del total de los ingresos percibidos en cada año y que no provengan de otras jurisdicciones con fines específicos; motivo por el cual debió invertirse lo efectivamente recaudado, es decir la suma de $73.502.403,75, mientras que lo ejecutado ascendió a la suma de $45.508.321,01. Si bien con fecha 28/04/2020 el Departamento Ejecutivo aporta un informe con imputaciones a los fines de corregir errores, mediante las cuales se habrían ejecutado obras, servicios y adquirido equipamientos por un monto muy superior al obligado ($179.233.351,12), dicho importe no se ve reflejado en la ejecución presupuestaria de egresos en dicha partida, es decir, nunca se volvió a emitir el nuevo balance con la situación real y como información pública a la que cualquier ciudadano puede acceder. Por otra parte, las nuevas imputaciones informadas, para que sean legales, debieron pasar por el Tribunal de Cuentas a los fines de su visación, hecho éste que nunca ocurrió. Finalmente, y poniéndonos en el lugar de cualquier vecino de nuestra ciudad, cómo sabemos que para el Fondo para el progeso se destinaron $179.233.351,12 y no $45.508.321,01 que es lo que arroja la Cuenta General del año 2019. Se imputó de manera errónea la módica suma de $133.725.030,11…… Nadie se dio cuenta?.-

- Respecto de la CAJA: Nos remitimos a los expresado en el Considerando 15) de la Resolución N° 08/2020 de fecha 28 de Abril de 2020 emitida por el Tribunal de Cuentas de nuestra ciudad, el que textualmente expresa: “15) Que al confeccionar el flujo de fondo del ejercicio, en el que consideró el saldo de disponibilidades y cheques pendientes de ingreso al 31/12/2018, los ingresos recaudados, los gastos pagados, los depósitos pendientes de acreditación y los cheques pendientes de ingreso al 31/12/2019, se verificó una diferencia de $28.514.368,27 con respecto al saldo de Disponibilidades expuesto en el ANEXO II del documento aportado…”. Si al supuesto Superávit de $6.251.853,30 que arroja el Ejercicio del año 2019, le restamos los $28.514.368,27 que arroja el faltante de caja al 31/12/2019, tenemos que en vez de un Superávit de $6.251.853,30, la Cuenta General del año 2019 arroja un DÉFICIT de $22.262.514,97.-

EN CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta lo supra expresado, podemos decir que la Cuenta General de la Municipalidad de Colonia Caroya al 31/12/2019, NO expresa razonablemente los ingresos recaudados, los egresos comprometidos, ni el monto adeudado, ni el superávit informado, que en realidad es un déficit. Por lo que podemos inferir, que la misma no cumple con su principal objetivo, que es ser un instrumento de información pública, que brinde los datos necesarios según lo establece el art. 90 de la Carta Orgánica, en donde se debería poder determinar las variaciones patrimoniales, los ingresos y egresos de fondos, y medir el déficit o superávit económico. No se cumple o al menos resulta dudoso lo dispuesto en la Carta Orgánica en cuanto a los Fondos destinados a Presupuesto Participativo y Fondo para el Progreso. Tampoco se cumple con la inversión de Fondos con destino específico como el FODEMEEP.-