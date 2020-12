Enojo de dos concejales opositores por un convenio de la Municipalidad con Luis Carrizo

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó por mayoría un convenio de comodato entre el Estado Municipal y Luis Carrizo por el destino temporal de un terreno.

La Municipalidad de Colonia Caroya le cede en préstamo gratuito una fracción de terreno de 4448 m2 a Luis A. Carrizo y Cía.

El objetivo de la firma privada es la producción de hormigón elaborado, ladrillos de hormigón y adoquines “para las obras de infraestructura que necesita el Parque”.

Para ello, se instalará una planta de hormigón elaborado en el espacio afectado hasta el 30 de junio de 2021.

En principio, las autoridades aseguraban que Carrizo iba a limpiar, nivelar y a dotar al Parque de todo el cemento para cordón cuneta y adoquinado, pero según lo que se dijo en la sesión legislativa, no será así.

Eso provocó la reacción de Peralta Cruz y Marchetti,que se manifestaron en duros términos por el comodato aprobado.

“Desde que se presentó el contrato no se ha trabajado de manera seria y rresponsable. Se está prestando un terreno a un privado para que lo use a su antojo sin obtener ningun beneficio a cambio. Tuvimos reuniones. Acordamos que se iban a agregar cuestiones y modificaciones al contrato como qué obras iba a realizar, la cantidad de metros, para que quede claro el beneficio a raiz de este préstamo, pero nada de esto sucedió. Lo único que se le exige es que mantenga limpio el terreno que va a utilizar”, dijo el ex candidato a Intendente por Cambiemos.

En tanto, Federico Marchetti trató de “mentirosos” a los funcionarios de Brandán: “Fueron puras mentiras lo que dijeron en esa sesión en la que presentaron el convenio. No era a cambio de limpiar todo el predio, sino solo el que usará Carrizo. Espero que no vuelvan más al Concejo con más mentiras”.