Con entradas agotadas, se presenta "Astral, música a ciegas" en la Estancia Jesuítica

Este fin de semana llega a Jesús María “Astral, música a ciegas”, una propuesta para vivenciar la música con los sentidos.

En un espacio ambientado en completa oscuridad, se escucharán los discos de principio a fin y sin interrupciones, de los grandes artistas de la historia: The Beatles, Queen y Pink Floyd.

La combinación de sonido surround con la ausencia de luz, expanderá la percepción auditiva y sensitiva de las personas a niveles extremos, permitiéndoles sumergirse en una atmósfera musical totalmente distinta a cualquier otra experiencia.

El evento ya es un éxito, desde su lanzamiento. En poco tiempo se agotaron todas las entradas para las primeras funciones del viernes 29. El municipio agregó una nueva fecha para el sábado 30 de octubre y también se terminaron los tickets rápidamente.

Al ser capacidad limitada y un show gratuito, ya no quedan más lugares para disfrutar de este innovadora y atractiva propuesta, pero desde la producción de Astral aseguraron que repetirán el espectáculo en la zona antes de fin de año.

El productor, Gastón Montenegro, explica de qué se trata esta innovadora experiencia sonoro- sensorial:

Cronograma de funciones:

20 horas - The Beatles (Abbey road).

21:30 horas - Queen ( A night at the opera).

23 horas - Pink Floyd (The dark side of the moon).

Habrá degustaciones a cargo de bodega Valle de Puerta y Gin Henen.