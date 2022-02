Padres de alumnos están en contra del uso del barbijo en el colegio

Padres Organizados y Autoconvocados critican el protocolo sanitario elaborado por el Ministerio de Salud para el retorno a las clases plenamente presenciales en la provincia de Córdoba.

Una de las medidas que mayor rechazo generó es que los niños de 6 años en adelante deben usar barbijo durante toda la jornada escolar, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Soledad Cabral, vocera y representante del movimiento, señaló los motivos por los cuales están desacuerdo: "según la comunidad pediátrica el uso del barbijo en los niños disminuye la disponibilidad de oxígeno, favorece a las enfermedades pulmonares y obstaculiza su proceso de socialización, interacción y aprendizaje".

"Ni en las canchas llenas de gente exigen el correcto uso del barbijo", agregó Soledad.

Otro punto que consideran "preocupante" es que las escuelas deben recabar información sobre la vacunación contra el Covid en los alumnos y sus familias. "Eso es absurdo, esa información sensible pertenece a la privacidad de las personas ", argumentó la mamá.

Durante la entrevista Soledad también criticó que los edificios escolares no están en condiciones edilicias y de infraestructura para regresar a la actividad en marzo.

"La mayoría de los colegios tienen los sanitarios en mal estado, goteras, baños desbordados, bombas de agua rotas, aulas sin vidrios, edificios sin gas y fallas eléctricas".

Los medidas del protocolo para el regreso a clases consideradas como "positivas" por el grupo de Padres Organizados:

-No se exige Pase Sanitario.

-Se elimina el sistema de burbujas.

-No se exige testeo semanal para no vacunados.

-No hay espacios diferenciados para no vacunados.

-Se regresa a la formación y actos académicos.