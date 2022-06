Se jubiló la "Seño Clarita" tras 20 años como Directora de la escuela de Puesto Viejo

La "Seño Clarita", como la conocen todos, o Clara Gramajo de Viel, recibió la jubilación y fue despedida con un acto lleno de emoción en la escuela Mariano Moreno de Puesto Viejo.

La docente llegó a la institución en febrero de 2002 asumiendo el rol de Directora, cargo que ocupó hasta ahora.

En esas dos décadas forjó un vínculo muy especial con la comunidad de Puesto Viejo y ayer los docentes, padres, miembros de la Cooperadora y los mismos niños le demostraron el cariño y agradecimiento.

"Tanto agradecimiento no se puede explicar, pero me quedo con la idea que mi tarea la cumplí. Fueron muchos años. Espero haber sembrado para la misión que Dios me encomendó", nos contó tras el acto.

La Directora Interina de la institución es Claudia Oviedo.