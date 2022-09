"Parece que tienen miedo que yo vaya en alguna boleta"

La sesión de anoche del Concejo Deliberante tuvo momentos de tensión cuando el bloque Cambiemos leyó los fundamentos del voto negativo al Código Electoral y posteriormente se le diera la palabra al Intendente Brandán.

Antes de eso, Alejandro Ghisiglieri y Mariano Oliva defendieron la ordenanza y autorizaron al mandatario a hacer uso de la palabra.

“Lamento que estas discusiones se transformen en cuestiones personales y se apunte a mi persona. Si alguno cree que esto es malintencionado, son solo chicanas. Especulan lo de la foto porque tienen miedo que yo vaya en alguna boleta. Me provoca risa”, comenzó diciendo.

Aseguró que eliminar las PASO fue un pedido de Cambiemos en 2019 y que el Código Electoral merecía reparar algunos errores que tenía.

“La calle no está enamorada de Elecciones Primarias y menos si no son obligatorias como acá. Teníamos que perfeccionar algunos errores que tenía nuestro Código. La boleta que proponemos es la misma que la oposición nacional está votando en el Congreso. El ciudadano va a poder votar lista completa o cortar boleta en tribunal de cuentas, que antes no se podía hacer. Esto es un avance institucional”, reflexionó.

También dijo que los cambios en la Boleta Única son los mismos que Juntos por el Cambio está pidiendo que se apliquen a nivel nacional.