La agenda de Semana Santa en Jesús María

Jesús María se prepara para vivir un finde largo colmado de actividades para que vecinos y turistas disfruten durante Semana Santa.

La agenda tiene de todo: espectáculos infantiles, caminata, recorridos guiados en bici, conciertos musicales, vía crucis y "Peñita de la Muni".

Además, los museos de la ciudad estarán abiertos durante todo el finde largo y ofrecerán diferentes propuestas artísticas.

Jueves 6

•Caminata “Día Mundial de la Actividad Física”

La jornada deportiva será a las 9:30 horas, con salida desde el Paseo Saludable de Barrio La Florida.

•Jony Magia, espectáculo infantil para compartir en familia.

Desde las 19 horas, en Explanada del Ferrocarril. Entrada libre y gratuita.

•Habilitación de nuevos rincones curiosos en la Estancia Jesuítica

A partir de las 16 horas, se abrirán al público tres nuevos espacios para conocer a fondo este rincón con historia de la ciudad.

Del jueves 6 al domingo 9

•Recorridos en bici por los “Rincones de la fe”.

Una propuesta para descubrir los secretos de los sitios religiosos que tiene Jesús María mientras se disfruta de un paseo en bicicleta.

Las salidas seráb a las 11 y a las 17 horas, desde la Oficina de Turismo.

Actividad libre y gratuita.

Viernes 7

•Circo Javier Menghi

Un espectáculo para que grandes y chicos disfruten, se diviertan y rían sin parar.

Desde las 19 horas, en la Explanada del Ferrocarril.

Con entrada libre y gratuita.

•Vía crucis viviente

El espectáculo se realizará a las 19 horas, en el Anfiteatro José Hernández.

Sábado 8

•Vuelve a Jesús María la experiencia musical y sensorial "Astral, música a ciegas"

Las funciones serán en el Auditorio de la Sociedad Rural:

•20 horas - Taylor Swift (Midnights).

•21:30 horas - Charly García (Parte de la religión).

•22:45 horas - Pink Floyd (The dark side of the moon).

Las entradas son gratuitas, una por usuario y por función, y se reservan de manera online en www.alpogo.com.

•Espectáculo infantil

Desde las 18 horas, Circo Adolescencio ofrecerá una propuesta recreativa para niñas y niños en la Explanada del Ferrocarril.

Domingo 9

•Nueva edición de la Peñita de la Muni

Desde las 18 horas, la Explanada del Ferrocarril se copará de danza y música en vivo con Del Monte, grupo Norte Cordobés y Folklore por Siempre.

También participarán academias folklóricas: Escuela Juvenil de Mabel Rojas, Taller de Malambo Femenino y Bombo de Angélica Gómez y La Juntada de Miriam Sandez.

•3° Concierto del Ciclo Música en el Lago en el parque de la Estancia Jesuítica

Desde las 17 horas, Ricardo Martínez presentará su show "El tenor de los balcones".