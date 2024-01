Paola Nanini se refirió a las obras, servicios y otros temas en nuestros estudios

Como es costumbre, nuestra radio invita al Intendente en el último día hábil del año para analizar lo que pasó y lo que vendrá.

Paola Nanini estuvo el pasado viernes y se refirió a varios temas.

Vivienda Semilla: dijo que las casas a los 24 adjudicatarios se entregarían en los próximos 14 días.

Situación nacional: “El DNU de Milei nos llenó más de dudas que de certezas”

Servicios públicos: “Aun trabajando al 100 por ciento de los recursos, no llegábamos con el mantenimiento de todas las calles, por eso hemos alquilado más máquinas”.

Separación de residuos: “No está funcionando cómo quisiéramos. Hay que revisar el sistema y lo vamos a unificar con Jesús María”.

Recolección de Verdes: “Es complejo el cronograma y nos damos con demoras”.

Terminal de Ómnibus: “Me apuré en mencionar el lugar y no va a ser ahí (en calle Italia, frente al Correo). Va a ser en el XV, pero en otro sector”.

Obra de cloacas: “Creemos que antes de marzo que ya funcione el sistema completo desde las viviendas conectadas hasta la planta”.

Sueldos del personal: Ante el reclamo de un supuesto descuento del salario de diciembre, dijo que es por un monto no remunerativo que se dividió en cuatro meses (agosto, septiembre, octubre y noviembre), pero diciembre no estaba incluido. “Yo estoy para administrar el dinero de los contribuyentes y tengo que garantizar los servicios”.

Emergencia económica: Dijo que es un recurso que funciona como una “prevención” ante cualquier circunstancia de impacto económico.

Aumento de tasas: “El municipio aumentó las tasas por la inflación. Lo que sucede ahora es que se blanquea lo que fue la inflación de todo el año. Con los aumentos que hubo en el 2023, llegamos a diciembre a una inflación de 170, entonces las tasas en enero del 2024 tienen un aumento del 170 por ciento con respecto a enero 2023”.

Sobre los rumores de su supuesta renuncia al cargo: “Me lo han preguntado. Supongo fue una broma. No está en mis planes irme. Alguno dirá que me quiero ir a Provincia, pero mi caso es al revés. Yo estuve en la Provincia y decidí volver, tengo un responsabilidad por la decisión que he tomado y voy a seguir siendo Intendenta”.