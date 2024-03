Bochas debuta en la Liga Federal de Básquetbol

Esta semana comenzó la Liga Federal de Básquetbol que, por segundo año consecutivo, tendrá la participación del Bochas Sport Club.

El equipo caroyense, actual campeón provincial, es uno de los seis de toda Córdoba que jugarán este certamen.

Integra la Zona 1 de la División Centro-Oeste junto a 9 de Julio de Morteros, El Ceibo de San Francisco, Almafuerte de Las Varillas, Argentino de Marcos Juárez, Central Argentino de Villa María y el histórico Libertad de Sunchales (Santa Fe).

El primer juego para el Bochas será este domingo 3 de marzo a las 21 en el Estadio Pepe Nou del Lote XV ante 9 de Julio de Morteros.

El plantel.

Ignacio Segura

Julián Garate

Juan Kelly

Juan Larrea

Tomás Rainero

Manuel Aranda

Pedro Edwards

Ibar Hateluk

Matías Esteban

Joaquín Martínez

Tadeo Mare

Matías La Rivera

Mateo Lanzotti

Santiago Pettinaroli

Javier Udrizar

Director Técnico: Cristian Colli

Asistentes Técnicos: Zaqueo Supertino y Jeremías Musina.

Forma de disputa.

La fase regular de la tercera categoría del básquet argentino comenzó el pasado 23 de febrero y se extenderá hasta fines de mayo.

Los 109 equipos participantes fueron divididos demográficamente en siete conferencias.

El formato de disputa de la fase regular será igual para todos: partidos ida y vuelta ante los rivales con los que compartan zona: serán 12 partidos para el Bochas.

Una vez finalizada la fase regular comenzará la etapa de postemporada con cruces entre grupos según posiciones finales en sus respectivas tablas.

En la Conferencia Centro-Oeste, clasifican directamente los tres primeros de la tabla del grupo y el resto disputará “Play-In” para ocupar la cuarta vacante.

Fixture de marzo del BSC

• Domingo 3 vs. 9 de Julio de Morteros (L)

• Viernes 8 vs. Almafuerte de Las Varillas (V)

• Miércoles 13 vs. Argentino de Marcos Juárez (L)

• Lunes 18 vs. Libertad de Sunchales (L)

• Sábado 23 vs. El Ceibo de San Francisco (V)

• Miércoles 27 vs. Central Argentino de Villa María (L)