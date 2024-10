Genaro Bracamonte: “Mi sueño es ser campeón con Belgrano"

Entrevistamos a Genaro Bracamonte, futbolista caroyense de la Primera División del Club Atlético Belgrano, que pasó por las divisiones inferiores del Bochas Sport Club. Quién nos expresó: “Mi sueño es ser campeón con Belgrano"

Genaro tiene 21 años -Categoría 2003- y está en “el Pirata” desde que tiene 12.

Previamente, desde Cebollitas hasta su arribo a Belgrano, fue jugador en las inferiores del Bochas Sport Club.

(Foto de Genaro en las inferiores del Bochas Sport Club)

Él mismo cuenta que la puerta para pasar al fútbol cordobés fue El Torneo de Fútbol Infantil de Canal 12. El DT en ese momento, Mario Vicente, lo llevó a la prueba y, tras un par de semanas, le dijeron que podía quedarse. Eso fue en 2015.

(Foto de Genaro jugando en Futbol Infantil Canal 12)

¿En qué división empezaste a jugar en Belgrano?

-"Empeze a jugar en octava y novena de Liga Cordobesa y en el 2017 en novena de AFA."

¿Cómo era la competencia al no jugar con equipos de AFA?

-"Cuando Belgrano no estaba en primera no había reserva, era un selectivo. Fue una etapa difícil allí se notaba la gran diferencia entre la cuarta de AFA y la primera división".

¿Cómo fue esa sensación al debutar en Primera?

-“Es el momento que estuve esperando toda mi vida, me preparé para esta situación y en el momento que debute el técnico Farre , me transmitió mucha tranquilidad".

¿Hay mucha diferencia entre reserva y la primera división? ¿En cuanto a los entrenamientos?

-"En cuanto a la intensidad no hay muchas diferencias al igual que la calidad de los entrenamientos. En lo técnico es obvio, son profesionales y muy buenos jugadores. La reserva es una división de mucha exigencia y nivel, la competencia te obliga a mejorar día a día. Todos sabemos que estamos en la antesala de poder llegar a primera".

¿El jugar de extremo o centrodelantero te permite adaptarte mejor a las posiciones?

-"Me adapto sin problemas, Sino juego de 9 juego de extremo. He tenido la oportunidad de hacer dupla con Dani Barrea por el medio y yo por la punta y nos entendemos bastante bien".

Saliendo un poco del futbol ¿Estudias?

-"Actualmente no estudio, solo me dedico al futbol. Intente una carrera larga y no me daban los tiempos, quiero hacer algo corto más accesible. "A veces entreno a la mañana o tarde y se me complica".

¿El club le habla de la importancia del estudio?

-"El área psicosocial nos asesora lo que podemos estudiar y nos sugieren a hacer algo. Pero como te dije los tiempos no te dan lugar a dedicarte a una carrera".

¿Notaste diferencia con otra división como la de River en físico o futbolístico?

-"En lo físico no hay diferencias, en algunos momentos fuimos superiores, en lo técnico River tiene muy buenos jugadores ,jugaron con 3 enganches y nos complicaron en el primer tiempo con Echeverri, Fernández. En el segundo tiempo mostramos lo nuestro y los emparejamos futbolísticamente".

Su papá es Hernán “Cali” Bracamonte, ex futbolista en varios equipos de la Liga Regional Colón y actual profesor en el Club Juventud Agraria Colón.

Por último ¿Tu sueño, objetivo?

-"A corto plazo volver a jugar, sumar minutos en reserva y volver a jugar en primera división y en un largo plazo me gustaría lograr un titulo con Belgrano".

Genaro se lesionó a fines de noviembre del año pasado y su recuperación le ha demandado más tiempo del previsto, pero se espera que en el próximo mes pueda sumarse a la actividad normal.

Entrevista Completa a Genaro Bracamonte - Jugador de Primera División de Belgrano de Córdoba: