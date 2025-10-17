Bochas y Deportivo Colón debutan en el Torneo Regional Amateur 2025

Bochas logró su primer triunfo en la Liga Nacional Femenina de Básquet
Cortó la racha de tres derrotas en el inicio del certamen al vencer a Náutico de Rosario por 53 a 49. Esta semana tiene doble fecha de visitante en la ciudad de Córdoba.
Se enfrentarán por la primera fecha del grupo 6 de la Región Centro este domingo a las 18 en el Lote XV. Los dos equipos se reforzaron para esta competencia nacional.Deportes17 de octubre de 2025Ariel Roggio
Bochas Sport Club recibirá al Club Social y Deportivo Colón por la primera fecha del Torneo Regional Amateur 2025 este domingo a las 18.
Para los del Lote XV es la primera participación en este certamen nacional. Para el "verde", es otro año más buscando el desafío de avanzar y ascender al Federal A.
Los dos caroyenses comparten el grupo con Universitario de Córdoba e Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.
Tanto Bochas como Deportivo Colón sumaron entre siete y 10 refuerzos para disputar el torneo.
Quizás el más resonante es el de Genaro Bracamonte, el joven delantero que ya debutó en la Primera de Belgrano y que será parte del "verde".
El nuevo tramo de duplicación de calzada de la Ruta 9 ya abarca el sector entre el río y la rotonda frente a Puerto Caroya. Reafirmaron el anuncio de construcción de dos pasarelas peatonales.
Tenía 80 años. Fue mandatario municipal entre 2007 y 2011. Además fue Presidente del Festival de Doma y Folklore.
Durante su gestión se creó el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, como anexo del Ipetym 69 de Jesús María. Hace 11 meses, en el acto de imposición de nombre del colegio entrevistamos por última vez al ex Intendente.
Según informó el abogado de los demandantes, es una cifra de 275 millones de pesos. Es por el hecho que quemó 2500 hectáreas desde el basural de Colonia Caroya hasta General Paz.