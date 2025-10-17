Bochas y Deportivo Colón debutan en el Torneo Regional Amateur 2025

Bochas Sport Club recibirá al Club Social y Deportivo Colón por la primera fecha del Torneo Regional Amateur 2025 este domingo a las 18.

Para los del Lote XV es la primera participación en este certamen nacional. Para el "verde", es otro año más buscando el desafío de avanzar y ascender al Federal A.

Los dos caroyenses comparten el grupo con Universitario de Córdoba e Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.

Tanto Bochas como Deportivo Colón sumaron entre siete y 10 refuerzos para disputar el torneo.

Quizás el más resonante es el de Genaro Bracamonte, el joven delantero que ya debutó en la Primera de Belgrano y que será parte del "verde".