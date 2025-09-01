La U15 de Alianza clasificó a las finales de la Liga Federal

Bochas ya conoce sus rivales en la Liga Argentina de Básquet
Disputará la Conferencia Norte junto a otros 16 clubes de diferentes provincias. El torneo comenzará a noviembre y la fase regular se completará en marzo del 2026.
Los chicos ganaron los tres partidos del cuadrangular semifinal en el estadio de Ferrocarril Oeste. Entre el 13 y 14 de septiembre se definirá el campeón entre los cuatro mejores del torneo.
En un fin de semana colmado de emociones, el plantel de Básquet U15 de Alianza clasificó a la gran final de la Liga Federal Formativa.
El equipo de Jesús María se impuso en el cuadrangular ante Ferrocarril Oeste, Comunicaciones y Bolivar.
Así, el Tricolor se aseguró su pase a la última instancia del campeonato y jugará la ronda final por el título entre los cuatro equipos clasificados.
El cuadrangular final será el 13 y 14 de septiembre en lugar a definir.
Este plantel que hoy hace historia, estuvo a punto de llegar a la final de la Liga Federal U13 hace dos años.
Resultados del fin de semana.
Sábado 30
Ferro 58-75 Alianza
Domingo 31
Comunicaciones 64-67 Alianza
Alianza 76-74 Bolivar
Los chicos ganaron los tres partidos del cuadrangular semifinal en el estadio de Ferrocarril Oeste. Entre el 13 y 14 de septiembre se definirá el campeón entre los cuatro mejores del torneo.