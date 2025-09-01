La U15 de Alianza clasificó a las finales de la Liga Federal

En un fin de semana colmado de emociones, el plantel de Básquet U15 de Alianza clasificó a la gran final de la Liga Federal Formativa.

El equipo de Jesús María se impuso en el cuadrangular ante Ferrocarril Oeste, Comunicaciones y Bolivar.

Así, el Tricolor se aseguró su pase a la última instancia del campeonato y jugará la ronda final por el título entre los cuatro equipos clasificados.

El cuadrangular final será el 13 y 14 de septiembre en lugar a definir.

Este plantel que hoy hace historia, estuvo a punto de llegar a la final de la Liga Federal U13 hace dos años.

Resultados del fin de semana.

Sábado 30

Ferro 58-75 Alianza

Domingo 31

Comunicaciones 64-67 Alianza

Alianza 76-74 Bolivar