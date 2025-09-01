                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

La U15 de Alianza clasificó a las finales de la Liga Federal

Los chicos ganaron los tres partidos del cuadrangular semifinal en el estadio de Ferrocarril Oeste. Entre el 13 y 14 de septiembre se definirá el campeón entre los cuatro mejores del torneo.

Deportes01 de septiembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
En un fin de semana colmado de emociones, el plantel de Básquet U15 de Alianza clasificó a la gran final de la Liga Federal Formativa.

El equipo de Jesús María se impuso en el cuadrangular ante Ferrocarril Oeste, Comunicaciones y Bolivar.

Así, el Tricolor se aseguró su pase a la última instancia del campeonato y jugará la ronda final por el título entre los cuatro equipos clasificados.

El cuadrangular final será el 13 y 14 de septiembre en lugar a definir.

Este plantel que hoy hace historia, estuvo a punto de llegar a la final de la Liga Federal U13 hace dos años.

Resultados del fin de semana.

Sábado 30
Ferro 58-75 Alianza

Domingo 31
Comunicaciones 64-67 Alianza
Alianza 76-74 Bolivar

