Bochas comenzó la Liga Nacional Femenina: tras las derrotas del debut, viene el primer partido de local

Bochas debuta en la Liga Nacional Femenina
Jugará este sábado en La Rioja y el domingo en Mendoza en sus primeros partidos en el certamen más importante del país.
El plantel cayó en su visita a La Rioja y Mendoza durante el fin de semana. Este jueves enfrentará a Deportivo Chañares de James Craik en el estadio Pepe Nou.Deportes06 de octubre de 2025Ariel Roggio
El dificil debut del Bochas Sport Club en la Liga Nacional Femenina fue con dos derrotas.
La planificación determinó que los dos primeros partidos de un equipo en formación sean con más de 20 horas de viaje en 72 horas y dos partidos entre medio.
El sábado a la noche, cayó 76 a 66 ante Fusión Riojana (ex Riachuelo).
El domingo, en San José (Mendoza), con el cansancio de siete horas más de ruta y de esfuerzo de la noche anterior, las chicas perdieron 95-50.
La próxima fecha será en casa: Bochas recibirá a Chañares de James Craik, este jueves desde las 19 en el estadio Pepe Nou.
