Bochas comenzó la Liga Nacional Femenina: tras las derrotas del debut, viene el primer partido de local

El dificil debut del Bochas Sport Club en la Liga Nacional Femenina fue con dos derrotas.

La planificación determinó que los dos primeros partidos de un equipo en formación sean con más de 20 horas de viaje en 72 horas y dos partidos entre medio.

El sábado a la noche, cayó 76 a 66 ante Fusión Riojana (ex Riachuelo).

El domingo, en San José (Mendoza), con el cansancio de siete horas más de ruta y de esfuerzo de la noche anterior, las chicas perdieron 95-50.

La próxima fecha será en casa: Bochas recibirá a Chañares de James Craik, este jueves desde las 19 en el estadio Pepe Nou.