Deportivo Colón venció al Bochas en el debut del Regional Amateur

Bochas y Deportivo Colón debutan en el Torneo Regional Amateur 2025
Se enfrentarán por la primera fecha del grupo 6 de la Región Centro este domingo a las 18 en el Lote XV. Los dos equipos se reforzaron para esta competencia nacional.
El "verde" inició el certamen nacional llevándose los tres puntos del Lote XV y en la próxima fecha recibirá a Ilusión del Norte. El Bochas visitará a Universitario.Deportes19 de octubre de 2025Ariel Roggio
En el debut del Torneo Regional Amateur 2025, el Deportivo Colón ganó el histórico partido en el que dos caroyenses se enfrentaron por primera vez en un certamen de AFA.
Con goles de Silveira y Salvucci, el "verde" derrotó 2 a 0 al Bochas Sport Club en el Lote XV, ante un importante marco de público.
La primera fecha también tuvo la victoria de Universitario por 1 a 0 en Sebastián Elcano ante Ilusión del Norte.
En la segunda fecha, Colón será local de Ilusión el viernes a las 19:00, mientras que Bochas visitará a la "U" en Córdoba, el mismo día, pero a las 20:00.
Cabe mencionar que ambos partidos se disputarán ese día por el fin de semana electoral.
