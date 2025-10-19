                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Deportivo Colón venció al Bochas en el debut del Regional Amateur

El "verde" inició el certamen nacional llevándose los tres puntos del Lote XV y en la próxima fecha recibirá a Ilusión del Norte. El Bochas visitará a Universitario.

Deportes19 de octubre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
COLON

En el debut del Torneo Regional Amateur 2025, el Deportivo Colón ganó el histórico partido en el que dos caroyenses se enfrentaron por primera vez en un certamen de AFA.

Con goles de Silveira y Salvucci, el "verde" derrotó 2 a 0 al Bochas Sport Club en el Lote XV, ante un importante marco de público.

La primera fecha también tuvo la victoria de Universitario por 1 a 0 en Sebastián Elcano ante Ilusión del Norte.

En la segunda fecha, Colón será local de Ilusión el viernes a las 19:00, mientras que Bochas visitará a la "U" en Córdoba, el mismo día, pero a las 20:00.

Cabe mencionar que ambos partidos se disputarán ese día por el fin de semana electoral. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias