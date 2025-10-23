                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Bochas presentó los planteles de su participación nacional en la elite del básquet

El plantel masculino debutará el 1º de noviembre en la Liga Argentina, mientras que el femenino tendrá su séptima presentación en Liga Nacional este sábado ante Quimsa de Santiago del Estero.

23 de octubre de 2025
Bochas Sport Club presentó esta semana el plantel masculino que competirá en la Liga Argentina de Básquetbol, la segunda división más importante del país en la disciplina.

El torneo, que reune a 34 equipos divididos en dos conferencias, comenzará para los caroyenses el 1º de noviembre ante Sportivo Suardi.

El debut de local será el 9 de noviembre ante Amancay de La Rioja.

El plantel está integrado por:

  • Agustín Jure
  • Ignacio Segura
  • Julián Garate
  • Juan Cruz Frontera
  • Tomás Ligorria
  • Ibar Hateluk
  • Maurice Walton (el primer norteamericano en jugar para el BSC)
  • Tomás Ramallo
  • Pedro Edwards
  • Manuel Aranda
  • Santiago Pettinaroli
  • Mateo Lanzotti
  • Joaquón Martínez
  • Matías La Rivera
  • Matías Esteban

DT: Jeremías Musina

También se aprovechó para presentar el plantel femenino que está compitiendo en la Liga Nacional de Básquet, en un torneo que ya lleva seis presentaciones para el plantel dirigido por Luciano Sarán.

Las chicas jugarán este sábado 25 de local ante Quimsa de Santiago del Estero y el martes siguiente, también en Colonia Caroya, ante Gorriones de Río Cuarto. 

