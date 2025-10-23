Bochas presentó los planteles de su participación nacional en la elite del básquet

Bochas Sport Club presentó esta semana el plantel masculino que competirá en la Liga Argentina de Básquetbol, la segunda división más importante del país en la disciplina.

El torneo, que reune a 34 equipos divididos en dos conferencias, comenzará para los caroyenses el 1º de noviembre ante Sportivo Suardi.

El debut de local será el 9 de noviembre ante Amancay de La Rioja.

El plantel está integrado por:

Agustín Jure

Ignacio Segura

Julián Garate

Juan Cruz Frontera

Tomás Ligorria

Ibar Hateluk

Maurice Walton (el primer norteamericano en jugar para el BSC)

Tomás Ramallo

Pedro Edwards

Manuel Aranda

Santiago Pettinaroli

Mateo Lanzotti

Joaquón Martínez

Matías La Rivera

Matías Esteban

DT: Jeremías Musina

También se aprovechó para presentar el plantel femenino que está compitiendo en la Liga Nacional de Básquet, en un torneo que ya lleva seis presentaciones para el plantel dirigido por Luciano Sarán.

Las chicas jugarán este sábado 25 de local ante Quimsa de Santiago del Estero y el martes siguiente, también en Colonia Caroya, ante Gorriones de Río Cuarto.