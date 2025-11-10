Aún no hay datos firmes sobre la camioneta que robaron el domingo en Colonia Caroya

El impacto económico de la Fiesta del Salame fue de 150 millones de pesos
Es el cálculo que difundió la Municipalidad tras el evento del domingo. Hubo buenos resultados en el nivel de satisfacción consultada al público.
Estaba estacionada en calle 42 y 51 y durante la madrugada, delincuentes rompieron la ventanilla y se llevaron el vehículo. Además usaron las tarjetas para hacer compras por unos 400 mil pesos.
Una Toyota Hilux SW fue robada el domingo a la madrugada en Colonia Caroya.
El vehículo estaba estacionado en calle 42 y 51, mientras la familia se encontraba en una fiesta que se desarrollaba en el Centro de Jubilados.
Cuando a las 4:30 se retiraron, solo encontraron los vidrios de la ventanilla que los delincuentes rompieron.
Se cree que el robo fue cerca de las 2 de la madrugada, porque desde las 3:15 empezaron a hacer compras con los datos de las tarjetas que estaban en el interior del rodado.
Hicieron gastos por unos 400 mil pesos en cuatro diferentes operaciones.
El domingo al mediodía apareció la documentación en un barrio de la ciudad de Córdoba, pero hubo personas que vieron una camioneta con las mismas calcomanías y sin ventanillas circulando por barrio Malabrigo.
