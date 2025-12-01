ACeS reedita la marcha de las mil remeras en el Día Mundial contra el Sida

Ariel RoggioColonia Caroya25 de noviembre de 2025
Fue el 25 de noviembre del 2000 en Av. San Martín entre calles 60 y 64. El conductor corrió el cuerpo, lo dejó en la banquina y se fue. Se presentó en la Comisaría 12 horas después.
María Rosa PonceRegionales27 de noviembre de 2025
La ciudad fue distinguida en una nueva edición de estos galardones que resaltan su identidad cultural y gastronómica. El Festival de Doma y Folklore, el Mejor Asado del Mundo y Bodega La Caroyense se llevaron oro y bronce.
Ariel Roggio28 de noviembre de 2025
En las estancias de Caroya y Jesús María habrá conciertos entre el sábado y domingo para celebrar el aniversario de la declaración de UNESCO.
Ariel RoggioColonia Caroya29 de noviembre de 2025
Por la seguidilla de siniestros, la Municipalidad, Policía y Gendarmería se comprometieron a implementar operativos reforzados de control en zona urbana, rural y accesos a la ciudad. Informaron sobre las acciones de educación vial, pero no sobre colocación de nuevos reductores.
Ariel RoggioRegionales01 de diciembre de 2025
Será hoy desde las 18 en la Explanada del Ferrocarril de Jesús María. Habrá juegos y música. Mañana, en Colonia Caroya habrá testeos gratuitos.