ACeS reedita la marcha de las mil remeras en el Día Mundial contra el Sida

Será hoy desde las 18 en la Explanada del Ferrocarril de Jesús María. Habrá juegos y música. Mañana, en Colonia Caroya habrá testeos gratuitos.

Regionales01 de diciembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
ACES

Como cada 1º de diciembre, se hará hoy una Jornada de Concientización organizada por Adolescentes contra el Sida (ACeS), un espacio dedicado a visibilizar, prevenir y acompañar situaciones de vulnerabilidad a través de propuestas abiertas, participativas y de fuerte compromiso social.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre, desde las 18 horas, en la Explanada del Ferrocarril y contará con la presencia de artistas que se suman de manera voluntaria y gratuita.

Durante la jornada se ofrecerá una amplia variedad de actividades:  Juegos de kermés, intervenciones de organizaciones sociales que colaboran con ACeS, rifas, sorteos, espacios de expresión artística, música durante toda la tarde con DJ y la marcha de las 1000 remeras.

Colonia Caroya.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1º de diciembre, la Municipalidad de Colonia Caroya ofrecerá testeos gratuitos de HIV y Sífilis.

Los agentes estarán el martes 2 de diciembre de 9:30 a 12 frente al edificio municipal.

Los testeos son rápidos, gratuitos, seguros y confidenciales. 

