Peña, teatro, arte y encuentro coral en la Casa de la Historia

28º Otoño Coral

Coral Canto Libre celebrará este domingo 10 de mayo el 28° Otoño Coral, un encuentro de coros de la región y la provincia que lleva casi tres décadas de trayectoria.

Será a partir de las 17 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Martha Canale”, con entrada libre y gratuita.

Además del grupo anfitrión y organizador, estarán “Cantares” (Villa del Totoral), “Cosechando voces” (Coro Recreativo de Jesús María), el Coro Municipal de Jubilados de Estación General Paz, el Coro UPEC (Villa del Totoral) y el Coro Municipal de Villa Giardino.

Gran peña solidaria

El domingo 10 de mayo, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Martha Canale” será escenario de una gran peña folklórica.

La música, danza y tradición se unen una causa internacional: es para recaudar fondos que permitan al ballet “Sentir Nacional” participar del Festival Mundial de Danzas Paraguay 2026.

La Peña comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 15.

La entrada general es de 6 mil pesos.

Habrá academias invitadas, artistas en vivo y un encuentro lleno de cultura y comunidad.

Actuarán Fran Chavero, Pablo Quinteros y Temple Norteño.

”Las cosas maravillosas” llega a la Casa de la Historia”

"Las cosas maravillosas", la aclamada obra unipersonal de Duncan Macmillan llega a Colonia Caroya con la interpretación de Facundo Gambandé y la dirección de Mey Scápola.

El unipersonal invita a redescubrir las pequeñas cosas que le dan sentido a la vida partiendo desde situaciones de depresión y su abordaje con el humor y la ternura.

Será este sábado 9 de mayo a las 21:30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Martha Canale”.

La entrada general tiene un valor de 15 mil pesos.

Muestra de Arte en la Casa de la Historia

La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Martha Canale” abre sus puertas para una nueva muestra de arte.

La artista Rocío Bustamante presenta “Un jardín para mirar distinto”, una propuesta visual que explora el color, las formas y nuevas maneras de percibir lo cotidiano.

La inauguración será este sábado 9 de mayo a las 19:00 con entrada libre y gratuita.

La muestra quedará en exposición durante varias semanas.