En Sinsacate se hará una noche de astrocultura
El próximo viernes 27 de Noviembre a las 20:00 hs, la Reserva Natural Municipal de Sinsacate se transformará en un portal hacia el "mundo de arriba".
Bajo el título "Estrellas y constelaciones desde las tradiciones orales cordobesas", el investigador Pablo Rosalía compartirá un tesoro cultural desde la oralidad de nuestros adultos mayores en la ruralidad provincial.
¿Por qué a la Vía Láctea se le llama el "Río del Cielo"? ¿Qué ser no-humano dejó su huella en la Cruz del Sur? ¿Cómo es el rito para pedirle a la luna nueva?
Esta actividad no es solo una charla sobre astrocultura, sino un encuentro dinámico y profundo que intercala recursos narrativos para despertar la memoria comunitaria, conectar con nuestra raíz más profunda y reflexionar sobre nuestra identidad.
A diferencia de la astronomía occidental basada en mitos euroasiáticos, la astrocultura propone una mirada situada desde nuestro territorio.
Durante el encuentro, se explorarán interpretaciones culturales únicas sobre:
• La Luna: rituales, prácticas de curandería e interpretación mítica de sus manchas.
• La Cayana (en la constelación de Tauro) y las Siete Cabritas (Pléyades): vinculaciones con la escasez y la abundancia.
• Las Tres Marías: reinterpretadas como "boleadoras" asociadas a un mito mayor.
• Las nebulosas de Magallanes y la nebulosa Saco de carbón conocidas en nuestra tradición como "Los Mal Casados" y el “Suri”
• El Río del Cielo: lectura anual de su cauce y predicciones asociadas.
• El Sol que Baila: ritual del solsticio de invierno con antecedentes universales.
Cuándo y dónde:
viernes 27 de Noviembre.
Salida a las 20 hs en vehículo desde Plaza Nóbile (frente a la Municipalidad de Sinsacate) hacia la Reserva Natural Municipal.
Inscripciones: por mensaje al 03525-431300 Libre y gratuito hasta agotar cupo.
Organizan: Municipalidad de Sinsacate, Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento y la Escuela del Monte