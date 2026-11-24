El próximo viernes 27 de Noviembre a las 20:00 hs, la Reserva Natural Municipal de Sinsacate se transformará en un portal hacia el "mundo de arriba".

Bajo el título "Estrellas y constelaciones desde las tradiciones orales cordobesas", el investigador Pablo Rosalía compartirá un tesoro cultural desde la oralidad de nuestros adultos mayores en la ruralidad provincial.

¿Por qué a la Vía Láctea se le llama el "Río del Cielo"? ¿Qué ser no-humano dejó su huella en la Cruz del Sur? ¿Cómo es el rito para pedirle a la luna nueva?

Esta actividad no es solo una charla sobre astrocultura, sino un encuentro dinámico y profundo que intercala recursos narrativos para despertar la memoria comunitaria, conectar con nuestra raíz más profunda y reflexionar sobre nuestra identidad.

A diferencia de la astronomía occidental basada en mitos euroasiáticos, la astrocultura propone una mirada situada desde nuestro territorio.

Durante el encuentro, se explorarán interpretaciones culturales únicas sobre:

• La Luna: rituales, prácticas de curandería e interpretación mítica de sus manchas.

• La Cayana (en la constelación de Tauro) y las Siete Cabritas (Pléyades): vinculaciones con la escasez y la abundancia.

• Las Tres Marías: reinterpretadas como "boleadoras" asociadas a un mito mayor.

• Las nebulosas de Magallanes y la nebulosa Saco de carbón conocidas en nuestra tradición como "Los Mal Casados" y el “Suri”

• El Río del Cielo: lectura anual de su cauce y predicciones asociadas.

• El Sol que Baila: ritual del solsticio de invierno con antecedentes universales.

Cuándo y dónde:

viernes 27 de Noviembre.

Salida a las 20 hs en vehículo desde Plaza Nóbile (frente a la Municipalidad de Sinsacate) hacia la Reserva Natural Municipal.

Inscripciones: por mensaje al 03525-431300 Libre y gratuito hasta agotar cupo.

Organizan: Municipalidad de Sinsacate, Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento y la Escuela del Monte