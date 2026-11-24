La fiesta que eligieron los jóvenes en el Presupuesto Participativo se hace este sábado 28
El próximo sábado 28 de noviembre, el Parque Urbano María Rosa Fogliarini de Guyón será el escenario de “Caroya de fiesta”, la propuesta más elegida por los adolescentes y jóvenes que votaron en el Presupuesto Participativo Juvenil 2026.
Desde las 17 y hasta la noche, actuarán diferentes bandas de variados géneros musicales y la participación de los DJ´s Facu González y Agus Coll.
La grilla incluye a Nieto del Bayo, Almas Mellizas, Diario del Lunes, Fugitivos, Ka´Banda, Delfi Agüero, La Pleyer y Sonido Xtremo.
La entrada es libre y gratuita para toda la familia.