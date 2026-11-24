El próximo sábado 28 de noviembre, el Parque Urbano María Rosa Fogliarini de Guyón será el escenario de “Caroya de fiesta”, la propuesta más elegida por los adolescentes y jóvenes que votaron en el Presupuesto Participativo Juvenil 2026.

Desde las 17 y hasta la noche, actuarán diferentes bandas de variados géneros musicales y la participación de los DJ´s Facu González y Agus Coll.

La grilla incluye a Nieto del Bayo, Almas Mellizas, Diario del Lunes, Fugitivos, Ka´Banda, Delfi Agüero, La Pleyer y Sonido Xtremo.

La entrada es libre y gratuita para toda la familia.