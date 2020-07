Condenaron al depravado que abusó de una mujer mayor

Un hombre de 38 años fue condenado a 14 años de prisión efectiva al declararse culpable del abuso contra una mujer mayor tras un hecho ocurrido en octubre del año pasado en una vivienda de la zona rural de Colonia Caroya.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado con modalidad de videoconferencia, en el que Moyano aceptó los cargos.

Según publicaron medios provinciales, Moyano, desde la cárcel pidió “una nueva oportunidad”.

Este hombre recibió la quinta condena consecutiva y desde los 20 años pasó su vida entre las rejas y salidas anticipadas por “buena conducta”.

La familia de la víctima expuso sus sentimientos de dolor por el trauma del que nadie se recuperó, el alivio por la sentencia a menos de un año del caso y el miedo por que en 14 años podría estar libre nuevamente.

“Me da mucho dolor por mi nona y por todas. Hay una necesidad urgente de educación y de igualar la fuerza que se usa contra nosotras”, dijo.

“Esto es producto de una cabeza enferma y retorcida, no puede estar suelto nunca. La cárcel no es el mejor lugar para albergar a personas así. No sé de cuánto tiempo debería ser una condena justa, pero no me soluciona nada. Si me da sensación de justicia. Pero no me siento segura, porque soy joven y de acá a 14 años puedo cruzarme a este tipo en la calle. Es un psicópata perverso, según lo que determinaron los psicólogos. Eso es incurable. Dentro de 14 años vamos a tener suelto a un tipo así”.