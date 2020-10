A los 85 años falleció la escritora e historiadora Martha Canale Vicentini

Primer domingo de abril del año 1985. Casa paterna de Martha Canale.

El Padre Francisco Pez había llegado a dar la Sagrada Eucaristía a la madre.

Hablando de la historia y la vida de los colonos, el pasionista dijo:

“Es necesario que alguien, un hijo de Caroya, escriba un libro relatando las vivencias, las anécdotas reales de los colonos, lo que dejaron allá en el Friuli, en el Véneto, lo que encontraron al llegar y lo que hicieron. Eso debe ser realizado por alguien de este lugar”.

Martha le preguntó: ¿Y hay algún escritor en Colonia Caroya?

“No es necesario que sea escritor, hay que escribirlo con el alma: Tú tienes que encargarte, Martha. Empieza a investigar”.

Un par de meses después, el Padre Pez volvió a la casa y le preguntó: “¿Y ya empezaste a investigar?

- No padre, no me atrevo. Ojalá fuera escritora.

Al cumplirse el centenario del milagro de la Virgen del Monserrat al librar al pueblo caroyense del cólera, Martha integró la comisión de eventos y se encargó de los relatos.

En el almuerzo, el 2 de febrero de 1987, tras leer ante un salón colmado del Bochas Sport, el Padre Bernardo tomó el micrófono y dijo: “Hay un libro en el horizonte y Martha será la encargada de escribirlo”.

Desde ese momento, Martha comenzó a viajar e investigar.

Publicó el libro “Fare l´América” (Hacer la América) en el año 2001.

Siete años más tarde llegaría su segundo material: “Con la cruz y la palabra acompañando a un pueblo – 100 años de presencia Pasionista en Colonia Caroya (1908-2008).

En todo ese tiempo, fue la encargada de las intervenciones históricas en fiestas y eventos, como la Sagra de la Uva o celebraciones religiosas.

Antes de su fallecimiento concluyó un nuevo libro que será continuidad del “Fare l´América”, que la Municipalidad se encargará de imprimir y publicar como parte de su legado literario.

Además aportó gran parte de su material de investigación al Archivo Histórico de Colonia Caroya.

Vivió mucho tiempo en Córdoba, pero estos últimos días estuvo en su amada ciudad, luchando contra una grave enfermedad.

Nació el 30 de julio de 1935 y falleció este miércoles 21 de octubre, a la edad de 85 años.

El Intendente Dr. Gustavo Brandán ha dispuesto decretar dos días de duelo en el ámbito municipal con bandera a media asta.

Entrevista a Martha Canale en el programa de Rebeca Bortoletto, en agosto de 2019.

Documental sobre Filomena Rossi, con la participación de Martha Canale.